Cengiz Ünder'in tercümanı, İtalyanca soruları İtalyanca çevirdi!

Cengiz Ünder'in Roma kulüp televizyonundaki açıklamaları sırasında eğlenceli anlar yaşandı. Röportaja yardımcı olan tercüman, İtalyanca soruları yine İtalyanca çevirmeye çalıştı.

Trabzonspor'un eski oyuncusu ve teknik direktörü Şota Arvaledze'nin Türkçe açıklamalarını yine Türkçe çevirmeye çalışan tercüman hafızalarda yer alırken, buna benzer bir görüntü Cengiz Ünder'in röportajında ortaya çıktı.

Milli oyuncu, Roma televizyonunda sorularını yanıtladı. Spikerin İtalyanca sorularını tercüman Cengiz'e yine İtalyanca aktarmaya çalıştı. Cengiz Ünder, "Abi Türkçe'ye çevirecektin" derken, olayın ardından stüdyoda eğlenceli anlar yaşandı.

