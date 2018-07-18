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Cengiz Ünder'in tercümanı, İtalyanca soruları İtalyanca çevirdi!

İTALYA HABERLERİ  | 18.07.2018 19:39 | Son Güncelleme

İtalyan ekibi Roma, Twitter hesabından ilginç bir video paylaştı. Cengiz Ünder'le yapılan röportajda İtalyanca'yı İtalyanca'ya çevirince Milli futbolcunun "Abi Türkçe anlatacaktın" demesi sosyal medyada trend oldu.

Cengiz Ünder'in Roma kulüp televizyonundaki açıklamaları sırasında eğlenceli anlar yaşandı. Röportaja yardımcı olan tercüman, İtalyanca soruları yine İtalyanca çevirmeye çalıştı.

Trabzonspor'un eski oyuncusu ve teknik direktörü Şota Arvaledze'nin Türkçe açıklamalarını yine Türkçe çevirmeye çalışan tercüman hafızalarda yer alırken, buna benzer bir görüntü Cengiz Ünder'in röportajında ortaya çıktı.

Milli oyuncu, Roma televizyonunda sorularını yanıtladı. Spikerin İtalyanca sorularını tercüman Cengiz'e yine İtalyanca aktarmaya çalıştı. Cengiz Ünder, "Abi Türkçe'ye çevirecektin" derken, olayın ardından stüdyoda eğlenceli anlar yaşandı.

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Cengiz Ünder roma

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