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Cengiz Ünder Leicester City'de

İNGİLTERE HABERLERİ  | 20.09.2020 11:06 | Son Güncelleme

İngiliz ekibi Leicester City, milli futbolcu Cengiz Ünder'i transfer ettiğini açıkladı.

Cengiz Ünder Leicester City'de

Premier Lig ekiplerinden Leicester City, İtalya Serie A kulüplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'i transfer ettiğini açıkladı.

Leicester City, 23 yaşındaki milli futbolcu Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Son üç sezonu Serie A'da Roma formasıyla geçiren Cengiz, sezon sonuna kadar Premier Lig'de mücadele edecek. Cengiz Ünder milli oyuncularımızdan Çağlar Söyüncü ile aynı takımda ter dökecek. İzmir kulübü Altınordu'nun Türk futboluna kazandırdığı iki futbolcu böylece 4 yıl sonra Leicester City formasında yeniden bir araya gelmiş oldu.

"HARİKA BİR FIRSAT"

Transferiyle ilgili açıklama yapan Cengiz Ünder, her zaman İngiltere'de futbol oynamak istediğini belirterek, "Bu Premier Lig'de oynamak için harika bir fırsat. Takım arkadaşlarıma sahada ve saha dışında yardımcı olmaya çalışacağım ve performansımı her gün iyileştirebileceğime inanıyorum. En iyi arkadaşım Leicester City'de oynadığı için kendimi çok iyi hissediyorum. Çağlar ile oynayabildiğim için çok mutluyum. Leicester'ın maçlarını hep onun için izledim" dedi.

3 SEZONDA 17 GOL KAYDETTİ

Cengiz Ünder, 2017 yılında Medipol Başakşehir'den transfer olduğu Roma'da geçirdiği 3 sezonda 17 gol attı. Genç futbolcu, son iki sezonda ise geçirdiği sakatlıklardan dolayı fazla forma şansı bulamadı.


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