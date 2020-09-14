Cengiz Ünder, Leicester City yolunda!

Türkiye’yi Avrupa’da başarılı bir şekilde temsil eden Milli futbolcu Cengiz Ünder’in gün geçtikçe talibi artıyor. İtalyan ekibi 5 Ekim’de kapanacak olan transfer sezonu bitmeden, Avrupa kulüplerinden ciddi bir şekilde ilgi gören 23 yaşındaki futbolcuyu yüksek bir bonservis bedeli ile satmak istiyor.
Bundesliga ekibi Herta Berlin Yöneticileri’nin geçtiğimiz günlerde Almanya’da çok sayıda hayranı olduğu bilinen yetenekli futbolcu için Roma Kulübü’nün kapısını çaldığı öğrenildi.
Inside Football’un haberine göre; Leicester City’nin Cengiz Ünder ile ilgilendiği, Newcastle United’ın ise yıldız futbolcuyu kiralık olarak St James Park’a getirmek istediği belirtildi.
Newcastle, yakın zamanda Bournemouth’un kanat oyuncusu Ryan Fraser’ı transfer etse de, teknik direktör Steve Bruce’un takımı güçlendirmek adına Cengiz Ünder transferinin gerçekleşmesini istediği bildirildi.
İngiltere'de 2015-2016 sezonunu şampiyon tamamlayarak futbol otoritelerini şaşırtan ve o dönemden bugüne kadar istikrarlı bir şekilde devam eden Leicester City, Cengiz Ünder'e kancayı taktı. Genç yıldız ile her konuda anlaşma sağlayan İngiliz devi, Roma ile masaya oturup bonservis sorununu hallettikten sonra bu transferi resmen açıklayacak. Çağlay Söyüncü'nün de Leicester City'de oynaması bu transferde kolaylık sağlarken, Cengiz Ünder'in de İngiltere Ligi'nde oynamaya çok sıcak baktığı iddia edildi.
Ancak Başkent ekibin kanat oyuncusunu kiralamaya sıcak bakmadığı ve satışından en az 25 milyon Euro gelir elde etmek istediği gelen haberler arasında.
Başakşehir’den Roma’ya 2017-2018 sezonunda 14 milyon 250 bin Euro karşılığında transfer olan Cengiz, Başkent ekibi ile bugüne dek çıktığı 88 karşılaşmada 17 gol 12 asistlik performans sergiledi.
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