Cengiz Ünder, Leicester City yolunda!

Türkiye’yi Avrupa’da başarılı bir şekilde temsil eden Milli futbolcu Cengiz Ünder’in gün geçtikçe talibi artıyor. İtalyan ekibi 5 Ekim’de kapanacak olan transfer sezonu bitmeden, Avrupa kulüplerinden ciddi bir şekilde ilgi gören 23 yaşındaki futbolcuyu yüksek bir bonservis bedeli ile satmak istiyor.

HERTA BERLİN TAKİPTE

Bundesliga ekibi Herta Berlin Yöneticileri’nin geçtiğimiz günlerde Almanya’da çok sayıda hayranı olduğu bilinen yetenekli futbolcu için Roma Kulübü’nün kapısını çaldığı öğrenildi.

Inside Football’un haberine göre; Leicester City’nin Cengiz Ünder ile ilgilendiği, Newcastle United’ın ise yıldız futbolcuyu kiralık olarak St James Park’a getirmek istediği belirtildi.

Newcastle, yakın zamanda Bournemouth’un kanat oyuncusu Ryan Fraser’ı transfer etse de, teknik direktör Steve Bruce’un takımı güçlendirmek adına Cengiz Ünder transferinin gerçekleşmesini istediği bildirildi.

LEICESTER CITY ANLAŞMA SAĞLADI

İngiltere'de 2015-2016 sezonunu şampiyon tamamlayarak futbol otoritelerini şaşırtan ve o dönemden bugüne kadar istikrarlı bir şekilde devam eden Leicester City, Cengiz Ünder'e kancayı taktı. Genç yıldız ile her konuda anlaşma sağlayan İngiliz devi, Roma ile masaya oturup bonservis sorununu hallettikten sonra bu transferi resmen açıklayacak. Çağlay Söyüncü'nün de Leicester City'de oynaması bu transferde kolaylık sağlarken, Cengiz Ünder'in de İngiltere Ligi'nde oynamaya çok sıcak baktığı iddia edildi.