Cengiz Ünder Milan'a önerildi!

Geçen sezonu pek parlak geçmeyen Cengiz Ünder için menajeri Fali Ramadani harekete geçti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Ramadani, gün içinde Milan yetkilileri Paolo Maldini ve Ricky Massara ile buluşarak milli oyuncunun transferini önerdi.

Kanat oyuncusu aradığı belirtilen Milan'ın, Cengiz Ünder'i de adaylar arasında değerlendireceği kaydedildi.

Geçen sezon Leicester City'de kiralık oynayan Cengiz Ünder, 19 maçta 2 kez ağları sarstı. 23 yaşındaki oyuncunun Roma ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

