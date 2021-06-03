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Cengiz Ünder Milan'a önerildi!

03.06.2021 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Leicester City'de kötü bir periyot geçiren Cengiz Ünder, menajeri tarafından Milan'a önerildi.

Cengiz Ünder Milan'a önerildi!

Geçen sezonu pek parlak geçmeyen Cengiz Ünder için menajeri Fali Ramadani harekete geçti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Ramadani, gün içinde Milan yetkilileri Paolo Maldini ve Ricky Massara ile buluşarak milli oyuncunun transferini önerdi.

Kanat oyuncusu aradığı belirtilen Milan'ın, Cengiz Ünder'i de adaylar arasında değerlendireceği kaydedildi.

Geçen sezon Leicester City'de kiralık oynayan Cengiz Ünder, 19 maçta 2 kez ağları sarstı. 23 yaşındaki oyuncunun Roma ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cengiz Ünder Milan
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