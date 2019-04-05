SPOR

Cengiz Ünder: Monchi ve Eusebio Di Francesco için çok üzüldüm

İTALYA HABERLERİ  | 05.04.2019 18:58 | Son Güncelleme

2.5 ay sonra sakatlığından kurtulan ve Roma'da formasına kavuşan Cengiz Ünder, Alman DAZN'a verdiği röportajda görevinden alınan eski sportif direktörü Monchi ve teknik direktör Di Francesco hakkında konuştu. Cengiz, örnek aldığı futbolcu için ise David Silva'nın ismini verdi.

Cengiz Ünder: Monchi ve Eusebio Di Francesco için çok üzüldüm

Cengiz Ünder, ayrılıklara üzüldüğünü belirtirken ''Monchi ve Eusebio Di Francesco için çok üzüldüm. Hayat acımasız. Futbol daha da acımasız. Beni buraya Monchi getirmişti. Gittiğini görmek beni çok üzdü. Di Francesco ise hayatım boyunca unutamayacağım tavsiyeler vermişti. Oynamadığım zamanlarda bile bana olan güvenini gösterdi. Ardından oynamayı başladım ve golleri attım. Gittikleri için gerçekten çok üzgünüm.'' sözlerini kullandı.

''ROMA'DA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM''
Türkiye'den ayrıldıktan sonra Roma'ya gelmesinin doğru tercih olduğunu söyleyen genç futbolcu, ''Başakşehir'de oynarken 9 gol atmıştım, hepsini de neredeyse sağ ayağımla atmıştım. Burada niye böyle olmadı bilmiyorum. Kader değilmiş demek. Ama kariyerimi Roma'da sürdürdüğüm için çok mutluyum. Roma'ya gitmek benim için doğru tercihti. Her zaman büyük oyunculara bakıp onlardan bir şey öğrenmeye çalışıyorum. Daha da önemlisi kendi performansıma odaklanıyorum ve yaptığım hatalardan ders çıkarmaya çalışıyorum.'' diye konuştu.

''DAVID SILVA'YI ÖRNEK ALIYORUM''
Örnek aldığı futbolcuyu da açıklayan Cengiz Ünder, ''Aynı pozisyonda oynamasak bile her zaman David Silva'yı izledim. Onun oyun stilini çok beğeniyorum. Silva'yı örnek alıyorum. Roma'da kendimi hem defans hem de hücum olarak geliştirdim. Daha da geliştirebileceğimi biliyorum.'' dedi.

İşte Victoria’s Secret’ın son meleğiİşte Victoria’s Secret’ın son meleği
İşte Mourinho'nun yeni adresiİşte Mourinho'nun yeni adresi
Merih Demiral şov yaptıMerih Demiral şov yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cengiz Ünder Monchi Eusebio Di Francesco roma

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan İstanbul oy farkı açıklaması

Binali Yıldırım'dan İstanbul oy farkı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması!

Fenerbahçe'nin kampanyasına destek!

Fenerbahçe'nin kampanyasına destek!

Galatasaray'dan Arda Turan kararı

Galatasaray'dan Arda Turan kararı

'Seçime gitme mecburiyeti ortadan kalktı'

'Seçime gitme mecburiyeti ortadan kalktı'

Fenerbahçe otobüsüne saldırı olayında flaş gelişme

Fenerbahçe otobüsüne saldırı olayında flaş gelişme

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Tudor geri döndü! Resmen açıklandı

Tudor geri döndü! Resmen açıklandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cengiz Ünder'e bir şok daha! İkinci ayrılık...

Cengiz Ünder'e bir şok daha! İkinci ayrılık...

Roma'da ayrılık resmen açıklandı!

Roma'da ayrılık resmen açıklandı!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cengiz Ünder: Monchi ve Eusebio Di Francesco için çok üzüldüm

Cengiz Ünder'den Monchi itirafı

Jose Mourinho için flaş Roma iddiası

İşte Mourinho'nun yeni adresi

Sassuolo 4 - 0 Chievo

Merih Demiral şov yaptı

Juventus'ta Mario Mandzukic'in sözleşmesi uzatıldı

Juve, Mandzukic'le uzattı

Juventus, Cagliari deplasmanından 3 puanla döndü

Juventus deplasmanda 3 puanı kaptı

Roma, Cengiz Ünder için toplanıyor

Roma'dan flaş karar! Cengiz Ünder...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.