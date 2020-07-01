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Cengiz Ünder Napoli'ye transfer oluyor iddiası

İTALYA HABERLERİ  | 01.07.2020 15:04 | Son Güncelleme

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden AS Roma forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in Napoli ile anlaştığı iddia edildi.

Cengiz Ünder Napoli'ye transfer oluyor iddiası

La Repubblica sitesinde yer alan habere göre; Napoli, Cengiz Ünder için Roma'ya 25 milyon Euro artı bonuslar teklifinde bulundu, Roma ise milli futbolcu için 30 milyon Euro istedi.

YILLIK 3 MİLYON EURO

Haberde, anlaşmanın sağlanması durumunda Napoli'nin 22 yaşındaki Ünder'e yıllık 3 milyon Euro ödeyeceği belirtildi. Ayrıca Napoli, Kevin Malcuit'i de bu transferde kullanmak istiyor, ancak Roma bu teklife pek sıcak bakmıyor.

Bilindiği üzere, Roma'da teknik direktör Eusebio Di Francesco ve sportif direktör Monchi'nin görevinden ayrılmasının ardından milli futbolcu Roma'da fazla forma şansı bulamadı. Di Francesco'nun yerine göreve gelen Paulo Fonseca, Cengiz yerine Nicolo Zaniolo'ya şans verdi ve milli futbolcu maçlara yedek olarak çıkmaya başladı.

GATTUSO İSTİYOR

Napoli teknik direktörü Gennaro Gattuso da Meksikalı oyuncu Hirving Lozano'nun yerine 22 yaşındaki milli futbolcuyu kadrosunda görmek istiyor.

21 MAÇTA 3 GOL

Öte yandan Roma ile 2023 yılına kadar sözleşmesi devam eden Cengiz Ünder; bu sezon forma giydiği 21 maçta 3 gol kaydetti.

(AJANSSPOR)


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