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Cengiz'den Real Madrid'e mesaj

İTALYA HABERLERİ  | 14.09.2018 21:58 | Son Güncelleme

Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, oynadığı milli takım maçlarından motivasyon yüklü döndüğünü belirterek, "Bence Avrupa'daki her takım, sadece Real Madrid değil, artık Roma'ya daha fazla saygı duyacak" dedi

Cengiz'den Real Madrid'e mesaj

Sky Sport Italia televizyon kanalına röportaj veren Cengiz Ünder, "Milli takım maçına gidenler genelde motivasyon yüklü olarak dönerler, benim için de durum böyle. Ben de motivasyon yüklü olarak döndüm. İki maç oynadık, bir zafer kazandık. Milli takıma sakin şekilde gittim ve bir süredir görmediğim arkadaşlarımı gördüm. Bu beni çok mutlu ve huzurlu hissettirdi. Ancak şimdi tamamen Roma'ya odaklanmış durumdayım" diye konuştu.

Önce ligde Chievo'yu yenmek istediklerini dile getiren milli futbolcu, daha sonra Real Madrid'e karşı oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu maçına odaklanacaklarını söyledi.

Cengiz Ünder, "Amacımız Chievo ve Real Madrid karşısında kazanarak bu dönemin üstesinden gelmek" ifadesini kullandı.

"UMARIM BU YIL ÇOK DAHA İYİ BİR PERFORMANS SERGİLERİM"
Geçen sezon şansının Verona'ya karşı olan maçta döndüğünün hatırlatılması üzerine Cengiz Ünder, ilk golü attıktan sonra diğerlerinin geleceğini düşündüğünü belirterek, "Öyle de oldu. 8 gol attım, bununla gurur duyuyorum ve çok mutluyum. Hem benim hem de takımım için harika bir an oldu. Umarım bu yıl geçen sezon sergilediğimden çok daha iyi bir performans sergilerim" diye konuştu.

Roma için attığı en iyi golün hangisi olduğunun sorulması üzerine Cengiz Ünder, Verona'ya karşı kaydettiği golün ligdeki ilk golü olduğu için büyük önemi bulunduğunu ve o golü unutmayacağını ancak yine de en kayda değer golünün UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Shakhtar Donetsk'e attığı gol olduğunu ifade etti.

"AVRUPA'DAKİ TAKIMLAR ARTIK ROMA'YA DAHA FAZLA SAYGI DUYACAK"
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon Barcelona'yı elemelerinden dolayı Real Madrid'in kendilerine daha fazla saygı duyacağını düşünüp düşünmediği sorusunu Cengiz Ünder, "Öyle yapmalılar. Barcelona ile olan ilk maçtan sonra kimsenin beklemediği olağanüstü bir sonuç elde ettik. Bence Avrupa'daki her takım, sadece Real Madrid değil, artık Roma'ya daha fazla saygı duyacak" şeklinde yanıtladı.

Real Madrid'e karşı oynayacakları maça atıfta bulunularak kendisinin mi yoksa Gareth Bale'in mi 100 metrede daha hızlı olduğu sorusuna ise Cengiz Ünder, "Bence, Bale" yanıtını verdi.

"AVRUPA'DAKİ HİKAYEM DEVAM EDİYOR"
Cengiz Ünder, "Yurt dışında oynayan en başarılı Türk futbolcu olarak tanınıyorsun. Bu şekilde onurlandırılmak nasıl hissettiriyor?" şeklindeki soruyu ise şöyle cevapladı:

"Yurt dışında oynayan Türk futbolculardan biriyim. Mutluyum çünkü yurt dışında oynamak her zaman için benim hedeflerimden biri olmuştu. Avrupa'daki hikayem devam ediyor ve umarım gittikçe daha da iyi olabilirim."

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Cengiz Ünder roma real madrid

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