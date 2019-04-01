Cengiz Ünder, Real Madrid yolunda

Real Madrid'e 3’ü üst üste Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 9 kupa kazandıran Fransız teknik adam Zinedine Zidane, geçen sezonun sonunda ayrıldığı kulübüne geri dönmüştü.

Kendisini 2022’ye kadar eflatun beyazlılara bağlayan imzayı atan Zidane, “Real Madrid tekrar eski ruhunu kazandığında bazı şeyler tekrardan yer değiştirecek ve bazı takımlara gereken ders verilecek” demişti.

Real bu doğrultuda önümüzdeki sezon için transfer listesini büyük ölçüde hazırladı ve Zinedine Zidane’a astronomik bir bütçe planı yaptı.

1 MİLYAR EURO'LUK BÜTÇE

Barcelona’nın egemenliğine son vermek isteyen Başkan Perez, tekrar zirveye yerleşmek adına kesenin ağzını açmaya karar verdi. Real’in, Zidane’a 1 milyar Euro'ya yakın bir vereceği ve aralarında dünyaca ünlü yıldızların yer aldığı isimlerin transfer edileceği kaydedildi.

CENGİZ ÜNDER DE LİSTEDE

PSG’den Neymar ve Mbappe, Manchester United’dan Pogba, Chelsea’den Hazard, Tottenham’dan Eriksen ve Roma’dan genç yıldızımız Cengiz Ünder listede bulunuyor. Roma, Cengiz'i satmaya sıcak bakmadığını açıklamıştı. Ancak yapılacak teklif her şeyi değiştirebilir.



