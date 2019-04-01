SPOR

Cengiz Ünder, Real Madrid yolunda

İSPANYA HABERLERİ  | 01.04.2019 10:46 | Son Güncelleme

Avrupa’ya veda eden, ligde ise Barcelona’nın çok gerisinde kalan Real Madrid, Zidane’a kullanması için 1 milyar Euro'luk çılgın bir bütçe ayırdı. Neymar, Mbappe, Pogba, Eriksen ve Cengiz Ünder transfer listesine girdi.

Cengiz Ünder, Real Madrid yolunda

Real Madrid'e 3’ü üst üste Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 9 kupa kazandıran Fransız teknik adam Zinedine Zidane, geçen sezonun sonunda ayrıldığı kulübüne geri dönmüştü.

Kendisini 2022’ye kadar eflatun beyazlılara bağlayan imzayı atan Zidane, “Real Madrid tekrar eski ruhunu kazandığında bazı şeyler tekrardan yer değiştirecek ve bazı takımlara gereken ders verilecek” demişti.

Real bu doğrultuda önümüzdeki sezon için transfer listesini büyük ölçüde hazırladı ve Zinedine Zidane’a astronomik bir bütçe planı yaptı.

1 MİLYAR EURO'LUK BÜTÇE
Barcelona’nın egemenliğine son vermek isteyen Başkan Perez, tekrar zirveye yerleşmek adına kesenin ağzını açmaya karar verdi. Real’in, Zidane’a 1 milyar Euro'ya yakın bir vereceği ve aralarında dünyaca ünlü yıldızların yer aldığı isimlerin transfer edileceği kaydedildi.

CENGİZ ÜNDER DE LİSTEDE
PSG’den Neymar ve Mbappe, Manchester United’dan Pogba, Chelsea’den Hazard, Tottenham’dan Eriksen ve Roma’dan genç yıldızımız Cengiz Ünder listede bulunuyor. Roma, Cengiz'i satmaya sıcak bakmadığını açıklamıştı. Ancak yapılacak teklif her şeyi değiştirebilir.


PARTNERBu festivale akın edecekler!Bu festivale akın edecekler!
Real Madrid kabustan uyandıReal Madrid kabustan uyandı
Derbiye Messi damgası!Derbiye Messi damgası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cengiz Ünder roma real madrid

En Çok Okunan Haberler

YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde!

YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde!

Asılan afişler ortalığı karıştırdı! İmamoğlu'ndan çağrı!

Asılan afişler ortalığı karıştırdı! İmamoğlu'ndan çağrı!

Real Madrid kabustan uyandı

Real Madrid kabustan uyandı

Liverpool son nefeste

Liverpool son nefeste

Cengiz döndü ama Roma dağıldı

Cengiz döndü ama Roma dağıldı

Mbappe yine sahnede

Mbappe yine sahnede

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

G.Saray'ın yıldızı Real Madrid'in forveti oldu!

G.Saray'ın yıldızı Real Madrid'in forveti oldu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İşte Jose Mourinho'nun yeni takımı

İşte Jose Mourinho'nun yeni takımı

El Clasico'da Ramos ve Messi gerginliği

El Clasico'da Ramos ve Messi gerginliği

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cengiz Ünder, Real Madrid yolunda

Cengiz Ünder için bomba iddia

Real Madrid 3 - 2 Huesca

Real Madrid kabustan uyandı

Barcelona 2 - 0 Espanyol (La Liga)

Derbiye Messi damgası!

Barcelona'nın en iyi golleri Messi'den

En iyi goller Messi'den

Barcelona'nın Rashford planı!

Barcelona'dan ses getirecek transfer hamlesi!

Mehmet Topal'a Valencia'da büyük ilgi

M. Topal'a Valencia'da büyük ilgi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.