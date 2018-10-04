Cengiz Ünder Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

Roma’da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’ine seçildi. Roma’nın Viktoria Plzen ile karşılaştığı ve 5-0 kazandığı maçta 1 gol, 1 asistlik performans gösteren genç futbolcu İtalyan basınında geniş yankı uyandırdı. Oynadığı futbolla beğeni kazanan Ünder, UEFA tarafından yapılan oylamada Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11’ine seçildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’i şu isimlerden oluştu:

“Neto, Florenzi, Bonucci, Alex Telles, Alba, Cengiz Ünder, Marco Reus, Coutinho, Dybala, Dzeko, Neymar”





