Cengiz Ünder: ''Tekrar B Ligi'ne yükselmek istiyoruz''

Cengiz Ünder, Milli Takımımızın Litvanya'yı mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

Cengiz Ünder yaptığı açıklamada, "Gerçekten çok denedim, gol atmak istedim. Çocukluğum burada geçti, İzmir'in yeri bende ayrı, ekstra gol atmak istedim. Penaltıyı da Hakan'dan istedim ama atamadım ama olsun." dedi.

EURO 2024 ile ilgili gelen bir soruya milli oyuncu, "Önümüzde 2 sene var, çok çalışmamız lazım. Genç bir takımımız var, genç oyuncularımız var. İyi hazırlanmamız lazım. Güçlü rakiplerle oynayacağız ama biz çok çalışırsak bunu başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

Cengiz son olarak, "Tekrar B Ligi'ne yükselmek istiyoruz, buradaki maçları hızlı hızlı kazanmak ve B Ligi'nde oynamak istiyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.

