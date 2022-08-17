Cengiz Ünder transferi her an açıklanabilir! Galatasaray yine büyük oynadı...

Galatasaray'da yıldız yağmuru devam edecek gibi... Yapılan transferlerle taraftarını mutlu eden sarı-kırmızılılarda Cengiz Ünder bombası patlamak üzere.

IGOR TUDOR DÜŞÜNMÜYOR

Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor'un kadrosunda düşünmediği Cengiz Ünder için takım arayışları başlamıştı. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Cengiz'in Galatasaray'a yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

KİRALAMA FORMÜLÜ

25 yaşındaki oyuncu için Marsilya'ya kiralama teklifinde bulunmaya hazırlanan Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde bu transferi resmen açıklaması bekleniyor.



