Cengizhan Şimşek kimdir? Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan olan Cengizhan Şimşek nereli ve kaç yaşında?

Cengizhan Şimşek, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde elde ettiği başarı sonrası merak konusu oldu. Vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki Cengizhan Şimşek kimdir? İşte Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan olan Cengizhan Şimşek'in hayatı ve biyografisi...

CENGİZHAN ŞİMŞEK KİMDİR?

Cengizhan Şimşek, 24 Ocak 1996 tarihinde Antalya'nın Serik ilçesinde doğdu.

Cengizhan Şimşek 26 yaşındadır.

Cengizhan Şimşek, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Güreş Kulübü sporcusudur.

Cengizhan Şimşek, 1.87 boyunda ve 105 kilodur.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ'NDE BAŞPEHLİVAN OLAN CENGİZHAN ŞİMŞEK'İN BAŞARILARI

2013 Yılı Antalya Elmalı Güreşleri Deste Orta Boy 1.si

2014 Yılı Antalya Elmalı Güreşleri Deste Büyük Boy 1.si

2015 Yılı Edirne Kırkpınar Güreşleri Küçük Orta Küçük Boy 3.sü

2016 Yılı Edirne Kırkpınar Güreşleri Küçük Orta Büyük Boy 1.si

Antalya Kumluca Güreşleri 1.si

Antalya Muratpaşa Güreşleri 1.si

Antalya Döşemealtı Güreşleri 1.si

