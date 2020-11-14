Cenk Laleci: Selmani için Fenerbahçe'den teklif aldık

Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci gündeme dair özel açıklamalarda bulundu.

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Cenk Laleci, "Antrenmanlara başladık. 34 pozitif vakamız vardı. 29'u negatife döndü. Kalan 5 kişinin karantina süreci devam ediyor. Onlar da takımdan ayrı antrenman yapıyorlar. Hiç pozitif çıkmayanlar ayrı, yeni negatife dönenler ayrı, karantinası devam edenler ayrı antrenman yapıyor. Çok şükür tesis sıkıntımız yok ve herkes farklı yerde antrenman yapabiliyor. 10 gün karantinada kalıyorsun. 11 ve 13. günlerde test yapıyorlar. İkisi de negatif çıkarsa koronavirüsü yenmiş oluyorsun. Bu testlerden birisi pozitif çıkarsa süreç bir 10 gün daha uzuyor" ifadelerini kullandı.

"GEÇEN SEZONKİ BAŞARIYI TEKRARLAMAK İSTİYORUZ"

Ligdeki hedeflerinden bahseden Laleci, "Geçen sezon bazı futbol yorumcuları bize küme düşme adayı olarak yorumluyordu ve sezonun devamında neler yaşandığını herkes gördü. Takımdan çok fazla ayrılanlar oldu. Şu an ligin en genç takımı olabiliriz. Son maça 21 yaş ortalaması ile çıktık. Her geçen maç daha iyiye gidiyoruz. İşimiz kolay değil. Geçen sezonki başarıyı tekrarlamak istiyoruz. Ligde oynadığımız son üç maçı kaybetmedik. İki maç eksiğimiz var. Ligin en düşük maliyetli takımlarından birisiyiz" dedi.