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Cenk Özkaçar'ın başarısının sırrı 'sabır ve çalışma'

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 21.08.2020 09:58 | Son Güncelleme

Altay'dan Fransısz ekibi Olympique Lyon'a transfer olan genç stoper Cenk Özkaçar'ın babası Engin Özkaçar, oğlunun başarısını sabır ve çalışmaya borçlu olduğunu söyledi.

Cenk Özkaçar'ın başarısının sırrı 'sabır ve çalışma'

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Olympique Lyon'a transfer olan 19 yaşındaki Cenk Özkacar'ın babası Engin Özkaçar, tatil için geldiği Mersin'de, İHA'ya konuştu.

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Baba Özkaçar, "Bir insanın futbol olsun, iş hayatı olsun hedefi yoksa bir yere ulaşamaz. Oğlumun A Milli Takım oyuncusu olmasını, İngiltere Premier Lig'de top oynamasını görürsem çok mutlu olurum" dedi.

Cenk'in futbolla yatıp kalkan bir çocukluk geçirdiğini ve Bucaspor, Altınordu'nun yanı sıra 14 yaşında altyapıda Altay formasını da giydiğini ifade eden Engin Özkaçar, "Cenk, antrenmanı çok seven, kendini geliştiren biri. Hocaların verdiklerini en iyi şekilde yapmaya çalışan azimli biri. Yeri geldi çok fedakarlıklarda bulundu. 3 sene denize dahi gitmedi. 3 sene sabah akşam beraber çalıştık. Çalışkanlığıyla ön plana çıktı" şeklinde konuştu.

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Oğlunun Altay'da A takım idmanlara çıktığını, TSYD Kupası'nda da maç izlemeye gelen milli takım hocalarınca Ümit Milli Takım'a çağrıldığını anlatan Özkaçar, "Ümit Milli Takım'da da oynadı. Zaten sezon sonunda da Altay kulübünün, menajerin çabalarıyla, kendi başarılarıyla Olympique Lyon'a transfer oldu" diye konuştu.

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"ŞU ANDA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDİYOR"

Engin Özkaçar, Cenk'in başarısının sırrını 'sabır ve çalışma' olarak açıkladyarak, şu cümlelere yer verdi:

"Sabrediyor ve çalışıyor. Yaşam şekli profesyonelce. Biz ailecek arkasındayız. Yeri geldi üzüldük, yeri geldi sevindik. Çocuğumla gurur duyuyorum. Daha çok çalışması lazım. Üzerine çok büyük yük bindi. Şu anda Türkiye'yi temsil ediyor. Çok çalışması lazım, daha yolun başındayız."

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"ÇOCUKLAR HANGİ BRANŞI SEVİYORSA O BRANŞA YÖNELSİNLER"

Çocukları spor yapan ailelere de seslenen Özkaçar, "Aileler çocuklarının arkasında olsunlar. Hocalarına, kulüplerine güvensinler. Çocuklar hangi branşı seviyorsa o branşa yönelsinler. Futbol olabilir, basketbol olabilir, voleybol olabilir, hentbol olabilir. Mühim olan çocuk nerede mutlu ise o branşa devam etsin. Cenk; 'futbolda mutluyum baba' deyince, biz de arkasında durduk. Çalışacaklar, çalışmakla da olmuyor, sabır da edecekler. Ben yıllardır sporun içindeyim. Futboldan önce çocuk efendi olacak, kibar olacak, karakterli olacak. Ondan sonra futbolu iyi olacak. Zaten bunlar birleştiğinde futbolcu meydana çıkıyor" dedi.

"PREMİER LİG'DE TOP OYNAMASINI GÖRÜRSEM ÇOK MUTLU OLURUM"

Belirledikleri hedeflere dair de görüşlerini bildiren Engin Özkaçar, "Biz hedef koyarak gidiyoruz. Bir insanın futbol olsun, iş hayatı olsun hedefi yoksa bir yere ulaşamaz. A Milli Takım oyuncusu olması, 2 sene veya 3 sene sonra İngiltere'ye transfer olmasını bekliyorum ben çocuğumdan. İngiltere Premier Lig'de top oynamasını görürsem mutlu olurum, ailecek mutlu oluruz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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