Cenk Özkaçar'ın başarısının sırrı 'sabır ve çalışma'

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Olympique Lyon'a transfer olan 19 yaşındaki Cenk Özkacar'ın babası Engin Özkaçar, tatil için geldiği Mersin'de, İHA'ya konuştu.

Baba Özkaçar, "Bir insanın futbol olsun, iş hayatı olsun hedefi yoksa bir yere ulaşamaz. Oğlumun A Milli Takım oyuncusu olmasını, İngiltere Premier Lig'de top oynamasını görürsem çok mutlu olurum" dedi.

Cenk'in futbolla yatıp kalkan bir çocukluk geçirdiğini ve Bucaspor, Altınordu'nun yanı sıra 14 yaşında altyapıda Altay formasını da giydiğini ifade eden Engin Özkaçar, "Cenk, antrenmanı çok seven, kendini geliştiren biri. Hocaların verdiklerini en iyi şekilde yapmaya çalışan azimli biri. Yeri geldi çok fedakarlıklarda bulundu. 3 sene denize dahi gitmedi. 3 sene sabah akşam beraber çalıştık. Çalışkanlığıyla ön plana çıktı" şeklinde konuştu.

Oğlunun Altay'da A takım idmanlara çıktığını, TSYD Kupası'nda da maç izlemeye gelen milli takım hocalarınca Ümit Milli Takım'a çağrıldığını anlatan Özkaçar, "Ümit Milli Takım'da da oynadı. Zaten sezon sonunda da Altay kulübünün, menajerin çabalarıyla, kendi başarılarıyla Olympique Lyon'a transfer oldu" diye konuştu.