SPOR

Cenk Tosun A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı!

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 31.05.2019 17:57 | Son Güncelleme

A Milli Takım'ın Yunanistan ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Cenk Tosun, aday kadrodan çıkartıldı. Sakatlığı sebebiyle 1 ay sahalardan uzak kalacak olan Cenk Tosun, A Milli Takımımızın Fransa ve İzlanda ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.

Cenk Tosun A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı!

Ayrıntılar birazdan...

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar varİstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
'Türkiye iyi bir takım, iyi bir antrenöre sahip''Türkiye iyi bir takım, iyi bir antrenöre sahip'
'İyi işleri daha fazla olan bir maçtı''İyi işleri daha fazla olan bir maçtı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
a milli futbol takımı cenk tosun

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

İbrahim Üzülmez'in yeni takımı belli oldu

İbrahim Üzülmez'in yeni takımı belli oldu

Avcı tesislere geldi!

Avcı tesislere geldi!

Mesut Yaylı'ya 1 Lig'den talip var

Mesut Yaylı'ya 1 Lig'den talip var

Yeni Malatyaspor opsiyon hakkını kullandı

Yeni Malatyaspor opsiyon hakkını kullandı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu

A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Milli maç sonrası istifa sözleri

Milli maç sonrası istifa sözleri

Mesut Özil, milli takımı neden reddettiğini açıkladı!

Mesut Özil, milli takımı neden reddettiğini açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cenk Tosun A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı!

Millilerde Cenk Tosun şoku!

Angelos Anastasiadis: Türkiye iyi bir takım, iyi bir antrenöre sahip

'Türkiye iyi bir takım, iyi bir antrenöre sahip'

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş: İyi işleri daha fazla olan bir maçtı

'İyi işleri daha fazla olan bir maçtı'

Milli takım dolu dizgin!

Milli takım dolu dizgin!

Angelos Anastasiadis: Türkiye bizden daha hazır durumda

'Türkiye bizden daha hazır'

Şenol Güneş: Fransa'ya karşı hücum da yapacağız, savunma da

'Fransa'ya hücum yapacağız'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.