Cenk Tosun A Milli Takım kampından ayrıldı!

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mircea Lucescu'nun izin verdiği milli futbolcu, A Milli Takım kafilesinin Moskova seyahati öncesinde takım arkadaşları ve teknik heyet ile Cenevre'de vedalaştı.
Golcü futbolcu, A Milli Takım'ın 28 Mayıs'ta İran'ı 2-1 yendiği özel maçta galibiyeti getiren golleri kaydetmiş, 1 Haziran'da oynanan ve 2-2 tamamlanan Tunus karşılaşmasında da penaltıdan takımını öne geçiren golü atmıştı.
Milliler Rusya'ya ulaştı
A Milli Futbol Takımı, 5 Haziran Salı günü Rusya ile yapacağı özel maç için Moskova'ya ulaştı.
Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan ve İsviçre'de Cenevre Havalimanı'ndan hareket eden uçak, Rusya'da başkent Moskova'ya indi.
Milli takım kafilesi, Dünya Kupası'na katılacak takımlara uygulanacak prosedürle karşılandı. Milli futbolcular otobüse gönüllüler eşliğinde götürüldü. Ay-yıldızlı kafile, daha sonra konaklayacağı otele geçti.
A Milli Takım, Rusya maçının son antrenmanını yarın akşam saatlerinde CSKA Arena'da yapacak. Teknik direktör Mircea Lucescu ve aday kadrodan bir futbolcunun katılımıyla idman öncesinde basın toplantısı düzenlenecek.
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