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Cenk Tosun A Milli Takım kampından ayrıldı!

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 03.06.2018 22:27 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı'nın Tunus ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sonucu FIFA Disiplin Talimatı gereğince 5 Haziran Salı günü Rusya ile yapılacak özel maçta cezalı duruma düşen Cenk Tosun, kamptan ayrıldı.

Cenk Tosun A Milli Takım kampından ayrıldı!

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mircea Lucescu'nun izin verdiği milli futbolcu, A Milli Takım kafilesinin Moskova seyahati öncesinde takım arkadaşları ve teknik heyet ile Cenevre'de vedalaştı.

Golcü futbolcu, A Milli Takım'ın 28 Mayıs'ta İran'ı 2-1 yendiği özel maçta galibiyeti getiren golleri kaydetmiş, 1 Haziran'da oynanan ve 2-2 tamamlanan Tunus karşılaşmasında da penaltıdan takımını öne geçiren golü atmıştı.

Milliler Rusya'ya ulaştı

A Milli Futbol Takımı, 5 Haziran Salı günü Rusya ile yapacağı özel maç için Moskova'ya ulaştı.

Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan ve İsviçre'de Cenevre Havalimanı'ndan hareket eden uçak, Rusya'da başkent Moskova'ya indi.

Milli takım kafilesi, Dünya Kupası'na katılacak takımlara uygulanacak prosedürle karşılandı. Milli futbolcular otobüse gönüllüler eşliğinde götürüldü. Ay-yıldızlı kafile, daha sonra konaklayacağı otele geçti.

A Milli Takım, Rusya maçının son antrenmanını yarın akşam saatlerinde CSKA Arena'da yapacak. Teknik direktör Mircea Lucescu ve aday kadrodan bir futbolcunun katılımıyla idman öncesinde basın toplantısı düzenlenecek.

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