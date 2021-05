Cenk Tosun, Beşiktaş'tan ayrıldığını açıkladı

Tosun,"Tedavim iyi geçiyor. Yeni sezona kadar burada tedavi olacağım. Temmuz başı gibi Everton'a döneceğim. Uzun bir süreç. Daha tedavinin başındayız ancak güzel gidiyor. Sakatlık anımda 'İlk ne kadar sürer?' diye sorum. Doktor 6-9 ay yanıtını verdi. Acele etmeyeceğim. Kendimi iyi hissettiğimde takımla çalışırım daha da iyi olunca maça çıkarım. En az 6-7 ay sürer.Beşiktaş, benim ailem. Bizim de hedeflerimiz var. 4. yıldızı takmaya gayret göstereceğiz. Her sene şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız. Everton'a döneceğim ama burası benim evim. Everton ile sözleşmem bittikten sonra ne olacağını düşünürüz." ifadelerini kullandı.

"EURO 2020 NASİP DEĞİLMİŞ"

Tosun,"EURO 2020 nasip değilmiş! Her şey de hayır var. Geçen sene de sakatlandım, şampiyona iptal oldu. Demek ki EURO2020 benim kısmetimde yokmuş. Çok güzel bir jenerasyon yakaladık. Beşiktaş'taki kardeşlik var orada. Milli Takım arası gelsin diye can atıyorduk. Başarılı olacağız. Turnuvada desteğimizi vereceğiz.Karagümrük maçında ceza yedim, Göztepe karşılaşmasına giremedim. Ancak tribünde olmak çok zor. Ömrümden 10 yaş gitti. Sahada heyecanlı olmuyorsun, tribün ya da dışardan izlemek başka. Şampiyonluk maçlarında geceleri az uyuduk. Saha içinde olmasa da saha dışında gerekli katkıyı sağladım. Bütün sakat oyuncular olarak elimizden geleni yaptık. Bize buraya gelmemiz için talimat verilmedi ama takımla olmak istedik. Onlara destek vermek istedik. Bu hallerimizle geldik ve destek olduk. Onları iyi motive ettik.Aday kadro açıklandıktan sonra Dorukhan Toköz'ü aradım. Rıdvan Yılmaz ise ilk kez çağrıldı. Rıdvan da tertemiz kalbi olan çocuk. Abisine saygısı var, sahada her şeyini verir. Bunu hak etti. Beşiktaşımızı ve Türkiye'yi gururlandıracak" diyerek sözlerini noktaladı.