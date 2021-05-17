Cenk Tosun, Beşiktaş'tan ayrıldığını açıkladı

Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, şampiyonluk sonrası Tivibuspor'a açıklamalarda bulundu. 7 sahalardan uzak kalacak olan Cenk Tosun, Everton'a geri döneceğini ve sözleşmesinin tamamlanmasını bekleyeceğini ifade etti.

"SERGEN HOCA, BENİ İLK GÜN ODASINA ÇAĞIRDI..."

Cenk Tosun,"Son maçlarda, son saniyelerde kazanılan şampiyonlukların tadı daha güzel oluyor. Belki talihsiz sakatlıklar vermeseydik, 3-4 hafta önce bitirebileceğimiz bir şampiyonluktu.Çok büyük bir maraton oldu, herkes çok yoruldu. Hem pandemi hem seyircisizlik derken çok zor bir lig oldu. Bütün takım arkadaşlarımın fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyorum.Sergen Hoca, beni ilk gün odasına çağırdı. Onunla Gaziantep'te birkaç aylık çalışmışlığım vardı. Hoca da kendini büyük takımda başka bir seviyeye çıkarmış. Bize ve şampiyonluğa çok katkısı oldu. Bu kulübün efsanesi, yine tarihe geçti. Bize ve bana katkısı çok oldu. İnşallah böyle devam eder" dedi.

"EVERTON'A DÖNECEĞİM AMA BURASI BENİM EVİM "

Tosun,"Tedavim iyi geçiyor. Yeni sezona kadar burada tedavi olacağım. Temmuz başı gibi Everton'a döneceğim. Uzun bir süreç. Daha tedavinin başındayız ancak güzel gidiyor. Sakatlık anımda 'İlk ne kadar sürer?' diye sorum. Doktor 6-9 ay yanıtını verdi. Acele etmeyeceğim. Kendimi iyi hissettiğimde takımla çalışırım daha da iyi olunca maça çıkarım. En az 6-7 ay sürer.Beşiktaş, benim ailem. Bizim de hedeflerimiz var. 4. yıldızı takmaya gayret göstereceğiz. Her sene şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız. Everton'a döneceğim ama burası benim evim. Everton ile sözleşmem bittikten sonra ne olacağını düşünürüz." ifadelerini kullandı.