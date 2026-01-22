SPOR

Sadettin Saran yasa dışı bahis” davasında hakim karşısına çıktı! Aylık gelirini açıkladı...

SON DAKİKA! İş insanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran, “yasa dışı bahis” davasında ilk kez hakim karşısına çıktı.

Burak Kavuncu

NTV Muhabiri Sena Gürbıyık'ın aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, S Sport kanalı üzerinden yayıncılık yaptığı dönemde yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava kapsamında hakim karşısına çıktı.

Yeni şafak muhabiri Burak Doğan'ın haberine göre; Saadettin Saran’ın da aralarında bulunduğu yasadışı bahse teşvik iddiasıyla açılan dava, İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesinde saat 13.00’’te başladı.

Sadettin Saran’ın duruşmaya katılacağı öğrenildi. Diğer isimler: Alan Kenan Saran, Azade Zeynep Haksal ve Emre Eren

SARAN'DAN İLK AÇIKLAMALAR GELDİ...

Mahkemede söz alan Saran, gelir durumu ve iş hayatına vurgu yaparak; "Aylık gelirim 5 milyon TL. Devlet memuru çocuğuyum, 30 yıldır şirketi dişimle tırnağımla kurdum. Yasa dışı bahis özendirmemiz yok." ifadelerini kullandığı öğrenildi.

