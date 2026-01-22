Sadettin Saran yasa dışı bahis” davasında hakim karşısına çıktı! Aylık gelirini açıkladı...

NTV Muhabiri Sena Gürbıyık'ın aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, S Sport kanalı üzerinden yayıncılık yaptığı dönemde yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava kapsamında hakim karşısına çıktı.

4 İSİM DAHA VAR!

Yeni şafak muhabiri Burak Doğan'ın haberine göre; Saadettin Saran’ın da aralarında bulunduğu yasadışı bahse teşvik iddiasıyla açılan dava, İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesinde saat 13.00’’te başladı.

Sadettin Saran’ın duruşmaya katılacağı öğrenildi. Diğer isimler: Alan Kenan Saran, Azade Zeynep Haksal ve Emre Eren

SARAN'DAN İLK AÇIKLAMALAR GELDİ...

Mahkemede söz alan Saran, gelir durumu ve iş hayatına vurgu yaparak; "Aylık gelirim 5 milyon TL. Devlet memuru çocuğuyum, 30 yıldır şirketi dişimle tırnağımla kurdum. Yasa dışı bahis özendirmemiz yok." ifadelerini kullandığı öğrenildi.