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Cenk Tosun: Burada gol atmayı özlemişim

07.04.2021 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın Alanyaspor'u 3-0 yendiği maçta takımının ilk golünü atan Cenk Tosun, karşılaşma sonrası "Burada gol oynamayı ve gol atmayı özlemişim" dedi.

Cenk Tosun: Burada gol atmayı özlemişim

Vodafone Park'ta 3 yıl 4 ay sonra golle tanışan Cenk Tosun, "Tosun paşa müziğini burada duymak çok güzeldi. Ben de burada oynamayı ve gol atmayı özlemişim. Takım arkadaşlarım bana çok destek oldu. Zor bir süreçten çıktım. Sakatlık ve talihsiz bir hastalık. Fizik durumum çok çok iyi değildi" dedi.

Sakatlık döneminde herkesin kendisine moral verdiğini söyleyen Cenk Tosun, "Taraftarlar da her zaman bana inanıyorlar. Ben de onları utandırmamak için her şeyi yapıyorum. Maçtan önce gol atacağımı hissettim ve gol attım" ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş Futbol Kulübü
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