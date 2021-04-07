Cenk Tosun: Burada gol atmayı özlemişim

Vodafone Park'ta 3 yıl 4 ay sonra golle tanışan Cenk Tosun, "Tosun paşa müziğini burada duymak çok güzeldi. Ben de burada oynamayı ve gol atmayı özlemişim. Takım arkadaşlarım bana çok destek oldu. Zor bir süreçten çıktım. Sakatlık ve talihsiz bir hastalık. Fizik durumum çok çok iyi değildi" dedi.

Sakatlık döneminde herkesin kendisine moral verdiğini söyleyen Cenk Tosun, "Taraftarlar da her zaman bana inanıyorlar. Ben de onları utandırmamak için her şeyi yapıyorum. Maçtan önce gol atacağımı hissettim ve gol attım" ifadelerini kullandı.

