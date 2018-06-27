Cenk Tosun: Çabuk uyum sağladım

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulanan Cenk, İngiltere'ye gittiği günden bu yana taraftarın kendisine çok iyi davrandığını belirterek, "Kariyerim boyunca harika taraftarlar karşısında sahaya çıkma fırsatı bulduğum için çok şanslı bir oyuncuyum." dedi.

Eski kulübü Beşiktaş taraftarını da öven 27 yaşındaki golcü, "Beşiktaş taraftarı bana karşı her zaman sadıktı ve aynı durumu Everton'da da yaşıyorum. Taraftarın arkamda olduğunu biliyorum ve bu performansıma yansıyor. Verdikleri destek sayesinde sahaya çıktığımda en iyi performansımı sergilemek için daha fazla motive oluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Saha dışında da taraftarla arasının çok iyi olduğunu belirten Cenk, "Sokakta yürürken ve sosyal medyada sürekli beni destekliyor ve tezahürat yapıyorlar. Bu sıcak ortamda kendimi çok iyi hissediyorum ve performansımı yükselterek onların yüzünü güldürmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Geçen sezon devre arasında 22 milyon avroluk bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Premier Lig'de 14 maçta 5 gole imza atmıştı.

