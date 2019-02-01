Cenk Tosun'dan Beşiktaş'ın yeni transferi Kagawa'ya mesaj

Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde 23 numaralı formayı terleten Cenk Tosun, 23 numaranın yeni sahibi Kagawa'ya bol şans dilerken, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "23 numaralı formaya iyi bak. Kendimden biliyorum, çok uğurludur; sana da bol şans getirsin" ifadelerine yer verdi. Cenk Tosun'un bu paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.

