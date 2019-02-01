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Cenk Tosun'dan Beşiktaş'ın yeni transferi Kagawa'ya mesaj

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.02.2019 10:10 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen eski Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, siyah beyazlı takımın yeni transferi Shinji Kagawa'ya mesaj gönderdi.

Cenk Tosun'dan Beşiktaş'ın yeni transferi Kagawa'ya mesaj

Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde 23 numaralı formayı terleten Cenk Tosun, 23 numaranın yeni sahibi Kagawa'ya bol şans dilerken, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "23 numaralı formaya iyi bak. Kendimden biliyorum, çok uğurludur; sana da bol şans getirsin" ifadelerine yer verdi. Cenk Tosun'un bu paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.

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