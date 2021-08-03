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Cenk Tosun'dan çarpıcı Ghezzal yorumu: Yavaş bir futbolcu

03.08.2021 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Beşiktaşlı Cenk Tosun, Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'la görüşmesiyle ilgili yorumda bulundu. Cenk, "İngiltere onun için çok ters. Yavaş oynayan bir futbolcu. İspanya ligi için ideal bir isim. Zaten tekniği ile burada fark yarattı" diye konuştu.

Cenk Tosun'dan çarpıcı Ghezzal yorumu: Yavaş bir futbolcu

Geçtiğimiz sezon kiralık geldiği Beşiktaş'ta sakatlanan ve uzun süre yeşil sahalardan uzak kalan Cenk Tosun, transfer gündemindeki Rachid Ghezzal'ı değerlendirdi.

"İSPANYA'YA UYGUN"

Ajansspor'a konuşan Cenk Tosun, "Oyun karakteri İngiltere'ye ters. Yavaş bir futbolcu. İspanya için ideal bir isim. Zaten tekniği ile burada fark yarattı" ifadelerini kullandı.

ÇİFTE KUPADA BÜYÜK PAYI VAR

Ghezzal, Beşiktaş'ın şampiyonluğunda ve kupa zaferinde büyük pay sahibi oldu. Ligde 31 maçta 8 gol atıp 17 asist yapan Ghezzal, takımın en önemli hücum silahı haline dönüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Rachid Ghezzal
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