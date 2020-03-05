Cenk Tosun'dan flaş sakatlık açıklaması

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton, Crystal Palace'a kiralanmasının ardından sakatlanarak sezonu kapatan Cenk Tosun'un kiralık sözleşmesinin feshedilmesinin ardından takıma geri döndüğünü açıkladı.
Crystal Palace'a ara transfer döneminde kiralanan ve çıktığı 5 maçta 1 gol üreten 28 yaşındaki santrfor, antrenmanda dizinden sakatlanmıştı. Yıldız golcünün yaklaşık 7 ay sonra sahalara geri dönebileceği duyurulmuştu.
Everton, milli golcünün durumuyla ilgili olarak, "Diz çapraz bağlarından sakatlanan Cenk Tosun, gelecek hafta ameliyat edilecektir." açıklamasını yaptı.
Cenk Tosun, ameliyanın ardından Everton sağlık ekibinin kontrolünde tedavisini sürdürecek.
Tecrübeli santrfor oyuncusu, sosyal medya hesabından sakatlığıyla ilgili bir açıklama yaptı.
Sakatlığını atlatıp en güçlü şekilde geri döneceğini yazan Tosun, "Bazen hayatta her şey istediğiniz gibi gitmiyor. Ancak; önemli olan yere düşmek değil, yere düştükten sonra tekrar ayağa kalkabilmek. Bu sakatlıktan olabilecek en güçlü şekilde döneceğime kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sürprizi
Ronaldinho gözaltına alındı
Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir fırtınası
'Galatasaray’a gol atmak istiyorum'
Aziz Yıldırım sürprizi! Eski yöneticiler ile...
Falcao'ya teklif
Serie A'da flaş karar! Koronavirüs...
Kulüplere ve futbolculara vergi kaçırma soruşturması
Fildişi'nde Beaumelle dönemi
Ozan Kabak'tan çok kötü haber
Kupa maçına koronavirüs darbesi
Trabzonspor büyük maçlarda durdurulamıyor
Şike teklifini ilk kez açıkladı
Ronaldo'nun annesi felç geçirdi! İlk açıklama
Saarbrücken 1-1 Fortuna Düsseldorf (7-6 penaltılar)
Ahmet Nur Çebi’den 117. yıl mesajı
Okuyucu Yorumları 0 yorum