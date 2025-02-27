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Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali! Fenerbahçe'ye veda ediyor! Anlaşma an meselesi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.02.2025 07:52
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Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Cenk Tosun için sürpriz bir gelişme yaşandı. Jose Mourinho'nun çok fazla tercih etmediği Cenk Tosun'un yedek kalmaktan dolayı mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali! Fenerbahçe'ye veda ediyor! Anlaşma an meselesi...
Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Cenk Tosun'un Fenerbahçe kariyeri kısa sürdü... Takımdan ayrılmak istediğini menajerine bildiren milli oyuncu yavaş yavaş yeni sezon için planlarını yapıyor.

MOURINHO FORMA ŞANSI VERMİYOR

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Forvette istediği forma şansını bulamayan Cenk Tosun, Dzeko ve En-Nesyri'nin gölgesinde kaldı. Sezon başında bedelsiz olarak sarı-lacivertlilere transfer olan Cenk Tosun, Fenerbahçe'de istediğini bulamadı.

ESKİ ŞEHRİNE GERİ DÖNEBİLİR!

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Kariyerinde daha önce Gaziantepspor forması giyen Cenk Tosun, Gaziantep FK'ya yeşil ışık yaktı. Cenk Tosun için harekete geçen Gaziantep temsilcisi, aradaki pürüzleri hallederse transfer resmileşecek.

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