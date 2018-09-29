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Cenk Tosun siftah yaptı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 29.09.2018 18:37 | Son Güncelleme

Everton-Fulham maçına Cenk Tosun damga vurdu... Premier Lig'in 7. haftasında Cenk Tosun'un takımı Everton sahasında Fulham'ı 3-0 yendi. Cenk Tosun, bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Cenk Tosun siftah yaptı

Everton-Fulham maçına Cenk Tosun damgası... İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Everton evinde Fulham'ı ağırladı. İlk yarısı golsüz geçilen karşılaşmanın 52. dakikasında Sigurdsson penaltıyı kaçırdı.

4 dakika sonra Sigurdsson bu kez Everton'ı öne geçirerek kendisini affettirdi. Oyuna 55. dakikada giren Cenk Tosun 66'da Walcott'un ortasında kafayla golü atarak skoru 2-0'a getirdi. Cenk Tosun, bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Maçın son anlarında Sigurdsson bir kez daha sahneye çıktı ve Everton'ın 3-0'lık galibiyetini ilan eden isim oldu. Bu sonuçla Everton puanını 9'a yükseltirken, Fulham ise 5 puanda kaldı.

Premier Lig'de günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

West Ham United 3 - 1 Manchester United
Arsenal 2 - 0 Watford
Everton 3 - 0 Fulham
Huddersfield Town 0 - 2 Tottenham
Manchester City 2 - 0 Brighton & Hove Albion(h:2)
Newcastle United 0 - 2 Leicester City
Wolverhampton 2 - 0 Southampton


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Anahtar Kelimeler:
cenk tosun Everton-Fulham

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