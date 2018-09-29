Cenk Tosun siftah yaptı

Everton-Fulham maçına Cenk Tosun damgası... İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Everton evinde Fulham'ı ağırladı. İlk yarısı golsüz geçilen karşılaşmanın 52. dakikasında Sigurdsson penaltıyı kaçırdı.

4 dakika sonra Sigurdsson bu kez Everton'ı öne geçirerek kendisini affettirdi. Oyuna 55. dakikada giren Cenk Tosun 66'da Walcott'un ortasında kafayla golü atarak skoru 2-0'a getirdi. Cenk Tosun, bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Maçın son anlarında Sigurdsson bir kez daha sahneye çıktı ve Everton'ın 3-0'lık galibiyetini ilan eden isim oldu. Bu sonuçla Everton puanını 9'a yükseltirken, Fulham ise 5 puanda kaldı.

Premier Lig'de günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

West Ham United 3 - 1 Manchester United

Arsenal 2 - 0 Watford

Everton 3 - 0 Fulham

Huddersfield Town 0 - 2 Tottenham

Manchester City 2 - 0 Brighton & Hove Albion(h:2)

Newcastle United 0 - 2 Leicester City

Wolverhampton 2 - 0 Southampton



