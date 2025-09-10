Cenk Tosun için Süper Lig'in iki ekibi yarışıyor! Fenerbahçe'den ayrılıp imzayı atmaya ramak kaldı...

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan transfer ettiği Cenk Tosun, sarı-lacivertlilerden ayrılıyor. Transfer olduğundan beri istediği forma şansını bulamayan Cenk Tosun için Süper Lig'den iki takım resmi teklif yaptı.

CENK TOSUN İÇİN YARIŞIYORLAR

Cenk Tosun'a Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor ve Gaziantep FK yakın ilgi gösteriyor. Sarı-lacivertlilere sözlü tekliflerini ileten iki takım da Cenk Tosun'un kararı için beklemeye geçti.

BONSERVİS TALEP EDİLMİYOR

Fenerbahçe'nin herhangi bir bonservis talep etmediği Cenk Tosun için oyuncunun kararı transferi belirleyecek.