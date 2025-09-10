SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Cenk Tosun için Süper Lig'in iki ekibi yarışıyor! Fenerbahçe'den ayrılıp imzayı atmaya ramak kaldı...

Fenerbahçe'nin yeni sezon planları arasında yer almayan Cenk Tosun kendine takım arıyor. Menajerine durumu bildiren sarı-lacivertliler, gelecek teklifleri kabul etme kararı aldı.

Cenk Tosun için Süper Lig'in iki ekibi yarışıyor! Fenerbahçe'den ayrılıp imzayı atmaya ramak kaldı...
Emre Şen
Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan transfer ettiği Cenk Tosun, sarı-lacivertlilerden ayrılıyor. Transfer olduğundan beri istediği forma şansını bulamayan Cenk Tosun için Süper Lig'den iki takım resmi teklif yaptı.

CENK TOSUN İÇİN YARIŞIYORLAR

Cenk Tosun için Süper Lig in iki ekibi yarışıyor! Fenerbahçe den ayrılıp imzayı atmaya ramak kaldı... 1

Cenk Tosun'a Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor ve Gaziantep FK yakın ilgi gösteriyor. Sarı-lacivertlilere sözlü tekliflerini ileten iki takım da Cenk Tosun'un kararı için beklemeye geçti.

BONSERVİS TALEP EDİLMİYOR

Cenk Tosun için Süper Lig in iki ekibi yarışıyor! Fenerbahçe den ayrılıp imzayı atmaya ramak kaldı... 2

Fenerbahçe'nin herhangi bir bonservis talep etmediği Cenk Tosun için oyuncunun kararı transferi belirleyecek.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alper Potuk Türkiye'ye geri döndü! İşte yeni adresiAlper Potuk Türkiye'ye geri döndü! İşte yeni adresi
Fatih Terim, o ülkenin teknik direktörü oluyor! Yılın sürpriz transfer hamlesi gelmek üzere...Fatih Terim, o ülkenin teknik direktörü oluyor! Yılın sürpriz transfer hamlesi gelmek üzere...
Anahtar Kelimeler:
Kocaelispor Cenk Tosun Gaziantep FK fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türk çetelerin savaşı yurt dışına sıçradı! Avrupa'da alarm verildi

Türk çetelerin savaşı yurt dışına sıçradı! Avrupa'da alarm verildi

Kuyumcularda yeni uygulama başladı! Yazı astılar

Kuyumcularda yeni uygulama başladı! Yazı astılar

Fatih Terim, o ülkenin teknik direktörü oluyor! Yılın sürpriz transfer hamlesi gelmek üzere...

Fatih Terim, o ülkenin teknik direktörü oluyor! Yılın sürpriz transfer hamlesi gelmek üzere...

Tedesco'dan gelir gelmez karar! Yönetimin o teklifini reddetti... İşte nedeni

Tedesco'dan gelir gelmez karar! Yönetimin o teklifini reddetti... İşte nedeni

Ali Koç'a MHP'den açık destek! Peş peşe paylaştılar

Ali Koç'a MHP'den açık destek! Peş peşe paylaştılar

Galatasaray Divan Kurulu'nda 'Enes Batur' şaşkınlığı!

Galatasaray Divan Kurulu'nda 'Enes Batur' şaşkınlığı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.