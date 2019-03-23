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Cenk Tosun: Moldova’yı da yenersek güzel bir başlangıç olacak

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 23.03.2019 08:28 | Son Güncelleme

A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 mağlup etti. Maç sonrası açıklamalarda bulunan milli golcü Cenk Tosun, "Moldova’yı da galibiyetle kapatırsak 2 maçta 6 puan gerçekten güzel bir başlangıç olacak, çünkü haziranda çok zor maçlarımız var" dedi.

Cenk Tosun: Moldova’yı da yenersek güzel bir başlangıç olacak

Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Cenk Tosun, "Şu maçlar gerçekten şampiyonalara götürüyor. Biz önceki eleme maçlarında şu maçlardan dolayı gidemedik. O yüzden güzel bir başlangıç yapmak istiyorduk. Belki en iyi oynadığımız maç değildi ama girdiğimiz pozisyonları değerlendirdik. 2 gol bulduk. Rakibe de pozisyon vermedik. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Moldova’yı da galibiyetle kapatırsak 2 maçta 6 puan gerçekten güzel bir başlangıç olacak çünkü haziranda çok zor maçlarımız var" diye konuştu.

"Şenol hocayı özlemiş misin" sorusuna ise Tosun, "Şenol hocayla zaten severek çalışıyorum. Onu çok özlemişim" diye cevap verdi.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Burak Yılmaz hakkında da konuşan yıldız oyuncu, "İlk golde Burak ağabey bana verdi, ben ona geri verdim o da iyi bitirdi. Zaten iyi anlaştığım bir ağabeyim. İkimizin de forvet olması hocayı biraz zor duruma sokuyor ama Beşiktaş’ta da hoca beni zaten açıkta oynatıyordu. Orda da oynayabildiğimi biliyor zaten. Top ona geldiğinde ben de ikinci forvet gibi onun yanına geçiyorum hemen. Bugün iyi oldu, 2 gollü galibiyet aldık, çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

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