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Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 10.10.2018 16:55 | Son Güncelleme

İngiltere'nin önde gelen gazeteleri Everton’da bekleneni veremeyen Cenk Tosun için flaş bir iddia ortaya attı. Gazeteler, Cenk Tosun'un devre arasında Beşiktaş'a döneceğini öne sürdü.

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

İngiliz basınından flaş Cenk Tosun ve Beşiktaş iddiası... Ada'nın yüksek tirajlı gazeteleri Everton'da bekleni veremeyen ve bu sezon ligde 1 gol atan Cenk Tosun'un devre arasında Beşiktaş'a döneceğini öne sürdü.

Gazeteler İngiliz kulübünün 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcuyu gözden çıkardığını okurlarına duyurarak, "Cenk kredisini tüketti. İlk 11'de oynaması çok zor" yorumunda bulundu.

GERİ DÖNMESİ SÜRPRİZ DEĞİL
Gazeteler Beşiktaş'ın forvette yaşadığı sıkıntı nedeniyle Cenk Tosun'u yeniden takıma kazandırmayı planladığını vurgulayarak, "Bu transfere Cenk de sıcak bakıyor. Everton'da aradığını bulamayan 27 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a geri dönmesi asla sürpriz olmamalı" ifadesini kullandı. (Takvim)

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Anahtar Kelimeler:
cenk tosun Beşiktaş everton

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