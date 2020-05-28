Cenk Tosun: Süper Lig'de şampiyonluk adayım Trabzonspor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen Cenk Tosun, Skorer Instagram hesabında Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtladı. Takımda herkesle çok iyi anlaştığını ifade eden Cenk Tosun, Premier Lig'in kendisine saha dışında da çok şey kattığını ve Milli Takım'da edindiği tecrübelerini aktardığını kaydetti. Süper Lİg'in kalitesinin arttığını dile getiren Cenk Tosun, şampiyonluk yarışı ile ilgili olarak, "Trabzonspor kendini aştı. Şampiyonluğa çok oynamadı 2011 sezonundan beri. Bu sezon Trabzonspor çok güçlü buluyorum. Benim favorim Trabzonspor" dedi. Cenk Tosun, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın işinin kolay olmadığını, kendisine zaman verilmesi gerektiğini söyleyerek, siyah-beyazlı takımda Sergen Yalçın ile çalışmak istediğini kaydetti. Gün geçtikçe kendini daha iyi hissettiğini de ifade eden Cenk Tosun'un Milliyet Skorer'e yaptığı açıklamalar şu şekilde: "CRYSTAL PALACE'LA KİRALIK KONTRATIM 31 HAZİRAN'A KADARDI" Crystal Palace'ta kiralık oynadım. Kiralık süresi 31 Haziran'a kadardı. Benim sakatlığım 31 Haziran'dan çok süreceği için sözleşmemi feshettim. Everton doktorları beni görmek istedi. Ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Birkaç gün içinde ameliyat oldum.

"ADAPTASYON SÜRECİNİ KISA SÜREDE ATLATTIM" İstanbul'dan nereye gidersen git adaptasyon süreci yaşanır. Almanya'da doğma-büyüme olduğu için çok zorlanmadım. İngilizcem de gayet iyiydi. Adaptasyon sürecini çok kısa sürede atlattım. En büyük hedefim Beşiktaş'ta oynamak, Milli Takım'da kaptanlık yapmaktı. Bunları başardım. En büyük hedefim Premier Lig'de oynamaktı. Çok güzel bir duygu burada oynamak. Dünyanın en hızlı, en tempolu ligi. "BANA 'TOSUN PAŞA' DEDİLER" Everton taraftarıyla aramızda çok iyi bağ var. Bu şehirde Liverpool ve Everton var. Derbi günlerinde şehir kırmızı-mavi oluyor. Beni de aralarına çok güzel aldılar. Bana besteler söylediler, 'Tosun Paşa' dediler. "BURADA HERKES DAHA MESAFELİ" Takımda herkesle çok çok iyi anlaşıyorum. Bazı futbolcularla çok sık görüşüyorsun. 2-3 tane daha yakın arkadaşım var. Ülke olarak daha sıcak kanlı olduğumuz için daha farklıyız. Beşiktaş'taki şampiyonluk senemizde kardeş gibiydik. Gökhan, Caner, Atınç, Tolga Zengin ve Olcay ağabey hep birlikteydik. Sinemaya giderdik. Ancak burada herkes mesafeli. Herkes ailesiyle vakit geçiriyor burada. Atınç'la her gün görüşüyoruz.

İngiltere'de tempo anlamında kendimi çok geliştirdim. Lisanını ilerletiyorsun, başka yerler görüyorsun. Premier Lig bana saha dışında da çok şey kattı. Milli Takım'da edindiğim tecrübelerimi buraya aktarıyorum. "TÜRKİYE'YE YARADI" Keşke 2020 Avrupa Şampiyonası oynansaydı da böyle bir pandemi ortaya çıkmasaydı. Ama ülkemize yaradı. Sakatlığı bulunan Dorukhan, Cengiz, ben ve Yusuf'a yazık olacaktı. Bizim için büyük fırsat oldu. "ŞENOL HOCAMIN ARKAMDAN ÖYLE BAKMASI BENİ ÇOK DUYGULANDIRDI" Herkesin bildiği gibi çok büyük Beşiktaşlıyım. Böyle bir hayali gerçekleştirdim. Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler yaptık. Kendimle gurur duydum. Giderken başka bir hedef daha vardı gözümde. Mutsuz olduğum için gitmedim. Elime böyle bir şans gelince değerlendirdim. Beşiktaş taraftarıyla aramızda özel bağ vardı. Üçlü çektirdiğimde Şenol hocamın arkamdan öyle bakması beni çok duygulandırdı. Kolay atlatmadım. "SERGEN HOCANIN İŞİ KOLAY DEĞİL, ZAMAN VERİLMELİ" Oyuncu kalitesi anlamında, maddi anlamda eski Beşiktaş ile şimdiki Beşiktaş arasında fark var. Sergen hocanın işi kolay değil. Beşiktaş'ın çocuğu. Zaman verilmeli. Sergen hocanın üstünde durulması lazım. Daha çok yeni. Birkaç ay oldu teknik direktör olalı. Sezon içinde gelmek de kolay değil. Gelecek sezon takımla kamp geçirdiğinde daha iyi işler yapacaktır. Bu sezon şampiyonluk zor gibi gözüküyor. Ben Sergen hoca ile Gaziantep'te çalıştım. Çok zevk aldığım bir hocaydı. Beni çok seviyordu. Beşiktaş'ta da çalışmak isterdim O'nunla.

"ŞAMPİYONLUK ADAYIM TRABZONSPOR" Türkiye Ligi'nin kalitesi arttı. Sivasspor ve Alanyaspor'un performansı çok yüksekti. Trabzonspor da kendini aştı. Şampiyonluğa çok oynamadı 2011 sezonundan beri. Bu sezon Trabzonspor çok güçlü buluyorum. Benim şampiyonluk adayım Trabzonspor. Şampiyonluk yarışı Trabzonspor, Başakşehir ve Galatasaray arasında geçer. A Milli Takım olarak geçmişe oranla daha az forvetle oynuyoruz. Ancak yine de Burak abi, ben varım, Enes Ünal var. Umut Nayir var. Gelecek vadeden forvetlerimiz de var. "EYŞAN (MARİO GOMEZ) ÇOK FARKLIYDI" Eyşan (Mario Gomez) çok farklı. Onunla aynı dili konuşuyorduk. 2 gün önce yazıştık. Çok kaliteli forvet çok kaliteli insandı. 5 pozisyon gelse, 4'ünü atıyordu. Çok da kaliteli bir insandı. Premier Lig'de Aguero'yu beğeniyorum. Türkiye'den Burak ağabey ve Sörloth'u sayabilirim. KARANTİNADA KALMAK İSTEDİĞİ 3 OYUNCU Karantinada birlikte kalmak istediğim 3 oyuncu olarak Atınç, Çağlar Söyüncü ve Olcay ağabeyi seçerdim. Olcay komik bir adam. Karantina için ideal. "QUARESMA OYNADIĞIM EN YETENEKLİ OYUNCULARDAN BİRİ" Batistuta ve Ibrahimovic'i çok severdim. Özellikle 5 sene önceki Ibrahimovic'i hayranlıkla izliyordum. Quaresma oynadığım en yetenekli oyunculardan biri olabilir. En iyi orta kesen arkadaşım. Akıl almaz şeyler yapıyordu. İnsan olarak da çok iyi. Halen yazışıyoruz. Quaresma'nın Beşiktaş'ta kariyerini bitirmesini isterdim.