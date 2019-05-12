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Tottenham 2 - 2 Everton

İNGİLTERE HABERLERİ  | 12.05.2019 20:11 | Son Güncelleme

Premier Lig'in son haftasında Tottenham evinde Everton ile 2-2 berabere kaldı. Everton'ın ikinci golünü atan milli futbolcumuz Cenk Tosun, sezonu 3 golle tamamladı.

Tottenham 2 - 2 Everton

Manchester City, Liverpool ve Chelsea'den sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan son takım, Tottenham oldu.

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan Tottenham, sahasında Everton ile 2-2 berabere kaldı ve ligi 4. sırada bitirdi.

Tottenham'ın gollerini Dier ve Eriksen, Everton'ın gollerini ise Walcott ve Cenk Tosun kaydetti. Milli futbolcu Cenk, bu sezon Premier Lig'i 3 golle tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
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