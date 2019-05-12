Tottenham 2 - 2 Everton

Manchester City, Liverpool ve Chelsea'den sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan son takım, Tottenham oldu.

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan Tottenham, sahasında Everton ile 2-2 berabere kaldı ve ligi 4. sırada bitirdi.

Tottenham'ın gollerini Dier ve Eriksen, Everton'ın gollerini ise Walcott ve Cenk Tosun kaydetti. Milli futbolcu Cenk, bu sezon Premier Lig'i 3 golle tamamladı.

