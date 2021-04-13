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Cenk Tosun'u yakan ihmal! Zemin tartışma yarattı

13.04.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş cephesi, Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda zemin ısıtmasının yetkililer tarafından çalıştırılmadığını ileri sürdü

Cenk Tosun'u yakan ihmal! Zemin tartışma yarattı

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında yaşadığı ağır sakatlık hem teknik heyet hem de yönetimi isyan noktasına getirdi. Siyah-beyazlılar, müsabakanın 75. dakikasında hava topuna yükselirken, sol ayağı kayan ve bu sırada sağ dizinden ciddi biçimde sakatlanan Cenk'i, şampiyonluk için büyük önem taşıyan kalan haftalarda çok arayabileceklerini ifade etti.

Siyah-beyazlı yöneticiler ve teknik heyetin, Kazım Karabekir Stadı'nda ısıtma sisteminin çalıştırılmadığı yönünde yetkililere şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Stat yetkililerinin ısıtma sistemini devreye sokmadığı ve bu nedenle zeminin çok sert olduğu aktarıldı. Sezonu kapatan ve EURO 2020'yi de kaçıracak olan Cenk Tosun'un yaşadığı ağır sakatlıkta zeminin sert ve bozuk olmasının ciddi payı bulunduğu kaydedildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, Dorukhan Toköz ve Cyle Larin'i son bölümlerde zeminden dolayı oyundan çıkardığı da ifade edildi. Yüksek enerjiyle mücadele eden her iki ismin de sert zeminden kaynaklanan adale sakatlığıyla karşı karşıya kaldığı belirtildi. Maçta Dorukhan'ın adalesine kramp girerken, Larin sağ arka üst adalesinde problem yaşamıştı. Oğuzhan ise maç sonrası, "Beton gibi zeminde oynadık ve Cenk sakatlandı. Isıtma varsa neden çalıştırılmadı?" ifadelerini kullanmıştı.

Bu arada Sergen Yalçın'ın, Kasımpaşa maçından sonra da zeminle ilgili yöneticilere şikayette bulunduğu öğrenildi. Yalçın'ın, siyah-beyazlı yöneticilerle yaptığı görüşmede, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki çimlerin çok uzun olmasıyla ilgili şikayetini dile getirdiği kaydedildi.

"ZEMİN ELEŞTİRİSİ; YANLI VE KASITLI"

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Kazım Karabekir Stadı'nın zeminiyle ilgili eleştirilere cevap verdi. Statta açıklamada bulunan Taşkesenligil, "Baharla birlikte lokal yerlerde engebeler oluşmuş olabilir. Ama bunu zeminin tümü için söylemek doğru değil. Kaldı ki Cenk Tosun'un düştüğü 10 metrekarelik alan mükemmel bir zemin, yemyeşil, sünger gibi bir yer. Biz bu zemini kışın eksi 29 derecelerde burada nöbet tutarak bu hale getirdik. Emek veren arkadaşlarım için üzülüyorum. Çünkü böyle bir zemini bahara çıkardık. Hiçbir maç iptal edilmeksizin, haftada bazen iki maç oynanmasına rağmen bu zemini böyle dipdiri tuttuk. Yapılanlara rağmen eleştirileri yanlı ve kasıtlı buluyorum" dedi.


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