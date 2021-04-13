Cenk Tosun'u yakan ihmal! Zemin tartışma yarattı

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında yaşadığı ağır sakatlık hem teknik heyet hem de yönetimi isyan noktasına getirdi. Siyah-beyazlılar, müsabakanın 75. dakikasında hava topuna yükselirken, sol ayağı kayan ve bu sırada sağ dizinden ciddi biçimde sakatlanan Cenk'i, şampiyonluk için büyük önem taşıyan kalan haftalarda çok arayabileceklerini ifade etti.

Siyah-beyazlı yöneticiler ve teknik heyetin, Kazım Karabekir Stadı'nda ısıtma sisteminin çalıştırılmadığı yönünde yetkililere şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Stat yetkililerinin ısıtma sistemini devreye sokmadığı ve bu nedenle zeminin çok sert olduğu aktarıldı. Sezonu kapatan ve EURO 2020'yi de kaçıracak olan Cenk Tosun'un yaşadığı ağır sakatlıkta zeminin sert ve bozuk olmasının ciddi payı bulunduğu kaydedildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, Dorukhan Toköz ve Cyle Larin'i son bölümlerde zeminden dolayı oyundan çıkardığı da ifade edildi. Yüksek enerjiyle mücadele eden her iki ismin de sert zeminden kaynaklanan adale sakatlığıyla karşı karşıya kaldığı belirtildi. Maçta Dorukhan'ın adalesine kramp girerken, Larin sağ arka üst adalesinde problem yaşamıştı. Oğuzhan ise maç sonrası, "Beton gibi zeminde oynadık ve Cenk sakatlandı. Isıtma varsa neden çalıştırılmadı?" ifadelerini kullanmıştı.