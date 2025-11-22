Cenk Tosun'un talipleri bitmiyor! Yeni adresi belli oluyor

Fenerbahçe yönetimi, kadrodaki bazı oyuncularla yolların ayrılmasının ardından, ikinci yarıya daha güçlü bir kadroyla girmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda transfer çalışmaları hız kazanırken, dikkat çeken bir isim gündeme geldi.

CENK TOSUN’A TALİP TAKIMLAR

Takvim’in haberine göre, kadro dışı bırakılan tecrübeli forvet Cenk Tosun’a Süper Lig’den Eyüpspor, Kasımpaşa ve Antalyaspor’un talip olduğu belirtildi. 34 yaşındaki golcünün Tedesco ile yaşadığı problemler sonrası ocak ayında Fenerbahçe’den ayrılması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Cenk Tosun, bu sezon sarı-lacivertli formayla 7 maçta toplam 72 dakika sahada kalırken 1 asistlik katkı sağladı. Kısıtlı süreye rağmen deneyimiyle takımda fark yaratması bekleniyordu.