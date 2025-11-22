SPOR

Cenk Tosun'un talipleri bitmiyor! Yeni adresi belli oluyor

Fenerbahçe’de kadro revizyonu gündemde. Kadro dışı bırakılan tecrübeli forvet Cenk Tosun’a Süper Lig’den Eyüpspor, Kasımpaşa ve Antalyaspor’un talip olduğu öğrenildi. Tedesco ile yaşadığı sorunlar sonrası Ocak ayında ayrılması beklenen 34 yaşındaki golcünün bu sezon 7 maçta sadece 72 dakika sahada kaldığı ve 1 asist yaptığı belirtildi. Mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Tosun’un yeni bir takıma transfer olma ihtimali yüksek.

Berker İşleyen
Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Fenerbahçe yönetimi, kadrodaki bazı oyuncularla yolların ayrılmasının ardından, ikinci yarıya daha güçlü bir kadroyla girmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda transfer çalışmaları hız kazanırken, dikkat çeken bir isim gündeme geldi.

CENK TOSUN’A TALİP TAKIMLAR

Takvim’in haberine göre, kadro dışı bırakılan tecrübeli forvet Cenk Tosun’a Süper Lig’den Eyüpspor, Kasımpaşa ve Antalyaspor’un talip olduğu belirtildi. 34 yaşındaki golcünün Tedesco ile yaşadığı problemler sonrası ocak ayında Fenerbahçe’den ayrılması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Cenk Tosun, bu sezon sarı-lacivertli formayla 7 maçta toplam 72 dakika sahada kalırken 1 asistlik katkı sağladı. Kısıtlı süreye rağmen deneyimiyle takımda fark yaratması bekleniyordu.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
