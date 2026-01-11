SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya Bundesliga

Bundesliga'da Bayern Münih, Wolfsburg'u 8-1 yendi

Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 16. haftasında Bayern Münih, sahasında Wolfsburg'u 8-1 mağlup etti.

Bundesliga'da Bayern Münih, Wolfsburg'u 8-1 yendi
Emre Şen

Allianz Arena'da oynanan karşılaşmada Bayern Münih, 5. dakikada Kilian Fischer'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Wolfsburg, 13. dakikada Dzenan Pejcinovic ile beraberliği yakaladı.

Beraberliğin ardından oyunun kontrolünü eline alan ev sahibi ekip, 30. dakikada Luis Diaz ve 50. dakikada Michael Olise ile bulduğu gollerle 3-1 öne geçti.

Maçın 53. dakikasında Moritz Jenz'in kendi kalesine attığı golle skoru 4-1 yapan Bayern Münih, 68. dakikada Raphael Guerreiro, 69. dakikada Harry Kane ve 76. dakikada Michael Olise'nin golleriyle farkı 6'ya çıkardı.

Karşılaşmanın 88. dakikasında Leon Goretzka ile bir gol daha bulan ev sahibi takım, sahadan 8-1 galip ayrıldı.

Lider Bayern Münih bu sonuçla puanını 44'e çıkartırken, Wolfsburg ise 15 puanda kaldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılarReal Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar
Fenerbahçe'de kupa zaferi sonrası sakatlık!Fenerbahçe'de kupa zaferi sonrası sakatlık!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
VfL Wolfsburg bayern munich
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hapis cezasına alternatif geliyor: 'Af değil denetimli serbestlik'

Hapis cezasına alternatif geliyor: 'Af değil denetimli serbestlik'

ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.