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Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu! İstanbul ekibine imza atmak üzere anlaştı

Fenerbahçe'de istediği forma şansını bulamayan Cenk Tosun, sarı-lacivertlilere veda etmeye hazırlanıyor. Düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen milli oyuncu, Süper Lig'den kendisine yapılan teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu! İstanbul ekibine imza atmak üzere anlaştı
Emre Şen
Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Cenk Tosun, Fenerbahçe'ye veda etmeye karar verdi. Jose Mourinho'nun tercihleri arasında yer almayan Cenk Tosun, takımdan ayrılarak kariyerinin son döneminde forma giyebileceği bir takıma imza atacak.

SÜPER LİG'DEN TEKLİFLER VAR

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Süper Lig'e yeni yükselen Kocaelispor ve Fatih Karagümrük, Cenk Tosun'un menajerine haber yollayarak görüşmek istediklerini söyledi. Bu iki takımın yanında Eyüpspor ve Antalyaspor da milli futbolcu için devreye girdi.

İLK TERCİHİ İSTANBUL'DA KALMAK

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İstanbul'da kurulu düzeni olduğu için şehir dışına çıkmak istemeyen Cenk Tosun'un Fatih Karagümrük ile anlaşma aşamasında olduğu iddia edildi.

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