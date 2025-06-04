Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu! İstanbul ekibine imza atmak üzere anlaştı

Cenk Tosun, Fenerbahçe'ye veda etmeye karar verdi. Jose Mourinho'nun tercihleri arasında yer almayan Cenk Tosun, takımdan ayrılarak kariyerinin son döneminde forma giyebileceği bir takıma imza atacak.

SÜPER LİG'DEN TEKLİFLER VAR

Süper Lig'e yeni yükselen Kocaelispor ve Fatih Karagümrük, Cenk Tosun'un menajerine haber yollayarak görüşmek istediklerini söyledi. Bu iki takımın yanında Eyüpspor ve Antalyaspor da milli futbolcu için devreye girdi.

İLK TERCİHİ İSTANBUL'DA KALMAK

İstanbul'da kurulu düzeni olduğu için şehir dışına çıkmak istemeyen Cenk Tosun'un Fatih Karagümrük ile anlaşma aşamasında olduğu iddia edildi.