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  4. Cenk Tosun'un yeni takımı Crystal Palace! İşte Cenk Tosun'un bonservis bedeli

Cenk Tosun'un yeni takımı Crystal Palace! İşte Cenk Tosun'un bonservis bedeli

İNGİLTERE HABERLERİ  | 10.01.2020 15:27 | Son Güncelleme

Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Everton forması giyen milli oyuncu Cenk Tosun'u sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Everton'dan 20 milyon Euro satın alma opsiyonu ile kiralanan Cenk Tosun, Crystal Palace'da 20 numaralı formayı giyecek.

İngiliz kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre milli oyuncu, sezon sonuna kadar kiralık olarak Crystal Palace forması giyecek. Crystal Palace sezon sonunda oyuncunun satın alma opsiyonuna da sahip olacak. Satın alma opsiyonunun 20 milyon Euro olduğu iddia edildi.

"CENK UZUN ZAMANDIR BEĞENDİĞİMİZ BİR OYUNCU"

Transfer ile ilgili açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Steve Parish, "Sezon sonuna kadar Cenk'i kadromuza kattığımız için çok mutluyuz. Cenk, golcü olarak kendini kanıtlamış ve uzun zamandır beğendimiz bir oyuncu. Kendisine hoşgeldin diyorum" ifadelerini kullandı. İngiliz kulübü sosyal medya hesabından da Türkçe "Hoşgeldin Cenk" mesajı paylaştı.

HODGSON: CENK'İN BİZİMLE OLMASINDAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM

Crystal Palace Teknik Direktörü Roy Hodgson ise milli oyuncu ile ilgili olarak, "Cenk, bizim kulübümüz tarafından takip edilen bir oyuncuydu. Bizimle birlikte olmasından ve kadroya kalite katacak olmasından dolayı çok mutluyuz. Yarınki maçın (Arsenal) kadrosunda yer alacağını düşünüyorum. Everton kulübüne bu transferi hızlı bir şekilde gerçekleştirdikleri için teşekkür ederim. 8 tane oyuncumuz eksik olduğu için bu transferin zamanında gerçekleşmesi önemliydi" şeklinde konuştu.

Bu sezon Everton formasıyla 8 maça çıkan Tosun, 1 gol atıp 3 de asist yapma başarısı gösterdi. Cenk Tosun, Crystal Palace'de 20 numaralı formayı giyecek.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cenk tosun crystal palace İngiltere

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Neden oyuncularımız içeride Aslan gibi oynarda dışarda böyle oynarlar anlamış değilim, yazık olmuş keşke BJK den hiç gitmeseymiş...
Hayırlısı olsun. İnşallah başarılı olur
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