Cenk Tosun'un yeni takımı Crystal Palace! İşte Cenk Tosun'un bonservis bedeli

İngiliz kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre milli oyuncu, sezon sonuna kadar kiralık olarak Crystal Palace forması giyecek. Crystal Palace sezon sonunda oyuncunun satın alma opsiyonuna da sahip olacak. Satın alma opsiyonunun 20 milyon Euro olduğu iddia edildi.
Transfer ile ilgili açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Steve Parish, "Sezon sonuna kadar Cenk'i kadromuza kattığımız için çok mutluyuz. Cenk, golcü olarak kendini kanıtlamış ve uzun zamandır beğendimiz bir oyuncu. Kendisine hoşgeldin diyorum" ifadelerini kullandı. İngiliz kulübü sosyal medya hesabından da Türkçe "Hoşgeldin Cenk" mesajı paylaştı.
Crystal Palace Teknik Direktörü Roy Hodgson ise milli oyuncu ile ilgili olarak, "Cenk, bizim kulübümüz tarafından takip edilen bir oyuncuydu. Bizimle birlikte olmasından ve kadroya kalite katacak olmasından dolayı çok mutluyuz. Yarınki maçın (Arsenal) kadrosunda yer alacağını düşünüyorum. Everton kulübüne bu transferi hızlı bir şekilde gerçekleştirdikleri için teşekkür ederim. 8 tane oyuncumuz eksik olduğu için bu transferin zamanında gerçekleşmesi önemliydi" şeklinde konuştu.
Bu sezon Everton formasıyla 8 maça çıkan Tosun, 1 gol atıp 3 de asist yapma başarısı gösterdi. Cenk Tosun, Crystal Palace'de 20 numaralı formayı giyecek.
(DHA)
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