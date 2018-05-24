Cenk Tosun Yeşil sahalardan ringlere transfer oldu

Geçtiğimiz hafta biten sezon sonrası kısa bir tatil yapan Cenk Tosun, çalışmalarına yaptığı özel antreman programıyla devam ediyor. İstanbul'da dünya kick box şampiyonu Mücahit Kulak'la özel boks dersleri alan futbolcu, yeşil sahalardaki başarısını ringlere de taşıdı. Sosyal medyada boks yaparken görülen Cenk TosuN'un azmi dikkatlerden kaçmadı.
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