SPOR

Cenk Tosun Yeşil sahalardan ringlere transfer oldu

İNGİLTERE HABERLERİ  | 24.05.2018 10:11 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Everton takımında futbol hayatına devam eden milli futbolcu Cenk Tosun, Türkiye'ye döndü.

Cenk Tosun Yeşil sahalardan ringlere transfer oldu

Geçtiğimiz hafta biten sezon sonrası kısa bir tatil yapan Cenk Tosun, çalışmalarına yaptığı özel antreman programıyla devam ediyor. İstanbul'da dünya kick box şampiyonu Mücahit Kulak'la özel boks dersleri alan futbolcu, yeşil sahalardaki başarısını ringlere de taşıdı. Sosyal medyada boks yaparken görülen Cenk TosuN'un azmi dikkatlerden kaçmadı.

113

PARTNER200 bin liralık tazminat davasında yeni gelişme200 bin liralık tazminat davasında yeni gelişme
Manchester United, James Garner'e imzayı attırdıManchester United, James Garner'e imzayı attırdı
Arsenal, Unai Emery'yi açıkladıArsenal, Unai Emery'yi açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cenk tosun everton İngiltere

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 315 planı: Seçimden sonra istifa edebilirler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 315 planı: Seçimden sonra istifa edebilirler

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Samuel Eto'o Lazio'nun radarına girdi

Samuel Eto'o Lazio'nun radarına girdi

Fenerbahçe Mario Balotelli'yi kadrosuna katmak istiyor

Fenerbahçe Mario Balotelli'yi kadrosuna katmak istiyor

Cenk Ergün'den çarpıcı transfer itirafları!

Cenk Ergün'den çarpıcı transfer itirafları!

UEFA'dan Fenerbahçe'ye para cezası

UEFA'dan Fenerbahçe'ye para cezası

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cenk Tosun Yeşil sahalardan ringlere transfer oldu

Cenk Tosun Yeşil sahalardan ringlere transfer oldu

Manchester United, James Garner'e imzayı attırdı

Manchester United, James Garner'e imzayı attırdı

Arsenal, Unai Emery'yi açıkladı

Arsenal, Unai Emery'yi açıkladı

Pogba umreye gitti

Pogba umreye gitti

West Ham'da Manuel Pellegrini dönemi

West Ham'da Manuel Pellegrini dönemi

Arsenal'ın yeni hocası Unai Emery

Arsenal'ın yeni hocası Unai Emery

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.