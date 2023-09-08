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Cenk Tosun, Zehra Güneş ve Vargas ile buluştu! "3 büyükler..."

08.09.2023 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filenin Sultanları'ndan Vargas ve Zehra Güneş büyük başarılarının ardından Türkiye'ye döndü. İki başarılı voleybolcu, futbolcu Cenk Tosun ile bir araya gelince sosyal medyada yorum yağdı.

2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı tarihi bir zafere imza attı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın tarihi zaferi tüm Türkiye'de coşkuyla kutlandı.

Takımın yıldızlarından Zehra Güneş ve Melissa Vargas farklı organizasyonlarda görüntülendi. Bunlardan birinde ise başarılı voleybolcular ünlü futbolcu Cenk Tosun ile bir araya geldi.

Gündem olan 'lezbiyen' paylaşımı! Sildi ama... Gündem olan 'lezbiyen' paylaşımı! Sildi ama...

Cenk Tosun, Zehra Güneş ve Melissa Vargas ile pozunu paylaşınca sosyal medya yıkıldı. Tosun'un paylaşımını görenler "3 büyükler", "Efsane üçlü", "Bakınca gurur hissettiren üçlü" yorumlarında bulundu.

Ekran Alıntısı


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Zehra Güneş sosyal medya

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