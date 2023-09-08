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Sosyal medyada gündemde! Ebrar Karakurt'tan 'lezbiyen' paylaşımı

08.09.2023 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Şampiyonu olan Kadın Milli Voleybol Takımı'nın öne çıkan başarılı voleybolcularından Ebrar Karakurt, duvardaki "Lezbiyen Ebrar" yazısının fotoğrafını paylaşarak bakın ne dedi. İşte gündem olan Ebrar Karakurt paylaşımı...

Avrupa Şampiyonu Kadın Milli Voleybol Takımı'nın başarılı voleybolcularından Ebrar Karakurt son dönemde adından söz ettiren bir isim. Sık sık özel hayatıyla da gündeme gelen başarılı voleybolcu cinsel kimliği nedeniyle hedef alındı.

Ebrar Karakurt kendisine yapılan yorumlara sessiz kalmayarak verdiği yanıtlarla dikkat çekiyor.

Ekran Alıntısı

Son olarak X (Twitter) hesabından bir duvara yazılan "Lezbiyen Ebrar' yazısının fotoğrafını paylaşan milli sporcu, "Ağlayarak duvarlarınıza yazabilirsiniz" yorumunu yapıp bir de not ekledi: "Gökkuşağı çizmeyi unutmayın."

Ebrar Karakurt binlerce beğeni alan paylaşımlarını bir süre sonra sildi.

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