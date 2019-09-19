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Cennet Cehennem Obruğunda 'Tanrı Pan' izi

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 19.09.2019 15:17 | Son Güncelleme

Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Durukan, yayımladığı ‘Olba: Hanedanlık ve Sonrası' adlı yeni kitabında Cennet Cehennem Obruğu ile ilgili önemli bilgilere yer verdi. Durukan, düşmanın içine korku düşürüp, onu paniğe sevk eden, hata yaptıran ve kaybetmesine sebep olan 'Tanrı Pan' efsanesinin dünyanın bütün önemli dillerinde var olan 'Panik' kelimesine ilham kaynağı olduğunu ifade etti.

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Prof. Dr. Durukan, Cennet obruğunun herhangi bir inşai faaliyet gerçekleştirilmeden, tamamen doğal haliyle bir tapınak olarak kabul edildiğini ve bu doğal tapınağın antik çağda bereket ile ilişkilendirilen 'Tanrı Pan' için Anadolu’da tespit edilebilmiş olan tek tapınak olma özelliğini taşıdığını söyledi. Obruğun yukarısında var olan ve blok taşlarla inşa edilen ikinci bir tapınak daha bulunduğunu kaydeden Durukan, "Yaptığımız çalışmada ikinci tapınağın Cennet-Cehennem’de geçen mitolojik öyküde rol alan Zeus-Hermes ve Pan’ın birlikte ibadet gördüğü bir tapınak olduğunu tespit ettik. Cennet mağarasının yani Pan tapınağının içerisinde ise M.S 5’nci yüzyılda inşa edilmiş bir şapel var. Bu şapel neden Tanrı Pan’ın tapınağının merkezine inşa edilmiş sorusu akıllara gelebilir. Çünkü Hristiyanlık dini ortaya çıktıktan sonra özellikle engelli doğan çocukların tanrı tarafından lanetlenmiş olduğu bunların toplum tarafından dışlanması gerektiği gibi bir inanış söz konusuydu. Karanlık çağın bu batıl inanışına göre keçi bacaklı ve boynuzlu olan Tanrı Pan da lanetlenmiş bir tanrıydı ve şeytanla özdeştirilmişti. Tanrı Pan’ın tapınağının tam merkezine veya kalbine bir şapel (kilise) inşa edilmiş olması şeytanı etkisiz hale getirmek için yapılmış bir dini faaliyettir. Cennet mağarasına bu şapelin inşa edime amacı budur" dedi.

DAHA FAZLA TANINMALI

Cennet obruğunun yukarısında yer alan ikinci tapınağın duvarlarında yazılı isimlerin Tanrı Pan için düzenlenen yarışmaları kazananların isimleri olduğunu da belirten Durukan, önemli bir mitolojik öykünün geçtiği Cennet Cehennem Obrukları'nın dünya çapında daha fazla tanınmayı hak ettiğini şu sözlerle vurguladı:

"Cennet Cehennem Obrukları dünya çapında örtülü bir şöhrete sahip. Mitolojide çok önemli bir hikâye burada geçiyor. Tanrıların en büyüğü Zeus ile canavarların en büyüğü Tifon bir savaşa tutuşuyor, bir iktidar mücadelesi oluyor. İlk savaşı canavarların en büyüğü Tifon kazanıyor ve Zeus’un tendonlarını keserek buradaki mağaraya hapsediyor. Sonra devreye Hermes ve Pan giriyorlar. Tendonları tekrar Tifon’dan çalıp Zeus’u iyileştiriyorlar ve yeniden yapılan savaşta Hermes ve Pan’ın da desteği ile Zeus canavarların en büyüğünü mağlup ediyor ve tanrılar kazanmış oluyorlar. Tanrılarla canavarların savaşı iyiler ile kötülerin savaşı gibi değerlendirilebilir. Mitolojiye bu şekilde yansımıştır. Bu mitolojik öyküyü bütün modern dünya bilir ancak bu öykünün orada yani Mersin sınırları içindeki Cennet Cehennem Obrukları'nda geçtiğini dünyaya hatırlatmamız lazım. Cennet Cehennem Obrukları dünya çapında bir turizm merkezi olabilecek potansiyele sahip."

Durukan, Cennet Cehennem, Adamkayalar, Kız Kalesi gibi önemli kültürel miras alanlarına sahip çıkması ve bu bölgelerin tanıtımının daha iyi yapılabilmesi halinde Mersin’e gelen yabancı turist sayısında da artışı yaşanacağını sözlerine ekledi.(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Cennet Cehennem Obruğu tanrı pan efsane

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