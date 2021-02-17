Cennet Mahallesi dizisinin çekildiği tarihi ev satılıyor

Bir dönemin fenomen dizisi Cennet Mahallesi’ne 2004 - 2007 senelerinde ev sahipliği yapan, İstanbul’un Balat semtinde bulunan ahşap bina son dönemlerde yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Durum böyle olunca konağın sahibi, 1900 senesinde yapılan tarihi binayı satma kararı aldı. Snob Magazin’in haberine göre, 4 katlı tarihi ahşap ev için 2 milyon 900 bin TL değer biçildi. Evin satılığa çıkmasının ardından ilginç bir ayrıntı daha ortaya çıktı.

ALİŞAN'IN ODASI MÜZE Mİ OLUYOR?

Konuyla ilgili bilgi veren gayrimenkul danışmanı, "Alişan'ın canlandırdığı Yunus karakterinin yaşadığı odanın müze olarak hizmet vermesi gündemde. Dizideki eşyaları da orada sergilenebilir. Buna evi alacak kişi karar verecek" açıklamasında bulundu.



