MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cennet Mahallesi dizisinin çekildiği tarihi ev satılıyor

Cennet Mahallesi dizisinin çekildiği tarihi ev satılıyor

17.02.2021 17:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Cennet Mahallesi dizisinin çekildiği tarihi ev satılıyor

2004 senesinde izleyici ile buluşan Cennet Mahallesi isimli fenomen dizinin çekimlerine ev sahipliği yapan tarihi ahşap bina satılığa çıkarıldı.

Bir dönemin fenomen dizisi Cennet Mahallesi’ne 2004 - 2007 senelerinde ev sahipliği yapan, İstanbul’un Balat semtinde bulunan ahşap bina son dönemlerde yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Durum böyle olunca konağın sahibi, 1900 senesinde yapılan tarihi binayı satma kararı aldı. Snob Magazin’in haberine göre, 4 katlı tarihi ahşap ev için 2 milyon 900 bin TL değer biçildi. Evin satılığa çıkmasının ardından ilginç bir ayrıntı daha ortaya çıktı.

cennetmahallesi113

ALİŞAN'IN ODASI MÜZE Mİ OLUYOR?

Konuyla ilgili bilgi veren gayrimenkul danışmanı, "Alişan'ın canlandırdığı Yunus karakterinin yaşadığı odanın müze olarak hizmet vermesi gündemde. Dizideki eşyaları da orada sergilenebilir. Buna evi alacak kişi karar verecek" açıklamasında bulundu.

cennetmahallesi12


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gökyüzünde evlilik teklifi! Gökyüzünde evlilik teklifi!
Yeşilçam'ın duru güzeliydi! İşte Necla Nazır'ın son hali... Yeşilçam'ın duru güzeliydi! İşte Necla Nazır'ın son hali...
46 kiloya düştü! 'Yaza çıkamayabilirim'46 kiloya düştü! 'Yaza çıkamayabilirim'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
hangi düşünür yada nebililiyim hangi degerlere göre müze olacak evet alişan başarılı bir sanatçı ama müze ne alaka. Evet aya çıkmamıza az kaldı
Yalniz Yunus karakterini Mujdat bey canlandirdi.Alisanin canlandirdigi karakter ferhatti...

En Çok Okunan Haberler

YÖK'ten yüz yüze eğitimle ilgili flaş karar!

YÖK'ten yüz yüze eğitimle ilgili flaş karar!

Yasaklar kalkıyor mu? Kritik toplantı bugün

Yasaklar kalkıyor mu? Kritik toplantı bugün

Müjdeyi Erdoğan vermişti: Ödemenin detayları belli oldu

Müjdeyi Erdoğan vermişti: Ödemenin detayları belli oldu

Gara şehidi polisin babası: Oğlumun cenazesini yıkadım...

Gara şehidi polisin babası: Oğlumun cenazesini yıkadım...

Hastanede tanıştığı kadına 1 milyon 400 bin lira kaptırdı

Hastanede tanıştığı kadına 1 milyon 400 bin lira kaptırdı

İstanbul için kar yağışı tahminlerinde değişiklik

İstanbul için kar yağışı tahminlerinde değişiklik

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Skandalları olay olmuştu! 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

Skandalları olay olmuştu! 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İbo Show'u salladı! 'Ölümsüzlüğü mü buldun?'

İbo Show'u salladı! 'Ölümsüzlüğü mü buldun?'

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i paylaşımıyla olay oldu! 'Aman Hüsnü Çoban görmesin'

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i paylaşımıyla olay oldu! 'Aman Hüsnü Çoban görmesin'

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

Diğer Haberler

Entübe edilen oyuncu Toygun Ateş'in eşi Victoria Kırgız: Mutasyonlu virüs çıkmış

Eşi konuştu! 'Mutasyonlu virüs çıkmış'

Seda Bakan baştan aşağı üzerinde servet taşıyor

Seda Bakan baştan aşağı üzerinde servet taşıyor

Serenay Sarıkaya Maldivler'e uçtu

Maldivler'den üstsüz paylaşım

Yeşilçam'ın duru güzeliydi! İşte Necla Nazır'ın son hali...

Yeşilçam'ın duru güzeliydi! İşte Necla Nazır'ın son hali...

Tamara Ecclestone: Sütümü bağışlamak istiyorum

'Sütümü bağışlamak istiyorum'

Yonca Evcimik ev halini paylaştı

Ev haliyle sosyal medyayı salladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.