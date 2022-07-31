Cennet Mahallesi’nin Şipşak Rıza’sı olarak adı duyulan Levent Tülek bakın şimdi nasıl biri oldu! Değişimiyle diziyi izleyenleri şoke etti!

2000'li yılların başında ekranlara gelen ve yayınlandığı dönem herkesi ekran başına kilitleyen Cennet Mahallesi dizisi, Zeki Alasya, Melek Baykal, Alişan, Özkan Uğur, Çağla Şikel ve Müjdat Gezen gibi isimlerle çokça sevilmişti. Dönem dönem tekrarlarıyla yeniden yayınlanan dizide Şipşak Rıza karakterini canlandıran Levent Tülek, oyunculuk performansıyla oldukça dikkat çekmişti.

CENNET MAHALLESİ'NİN ŞİPŞAK RIZA'SININ SON HALİ ŞAŞIRTTI!

Hem hikayesi ve karakterleriyle sevilen dizinin Rıza'sı Levent Tülek, dizide kurnazlıkları ve sahtekarlıklarıyla ünlüydü.

28 Ağustos 1964 doğumlu olan 57 yaşındaki isim; Yılan Hikâyesi, Dudullu Postası ve Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi pek çok dizide rol almıştı.

Tülek, seneler içinde bambaşka biri oldu. 2015 senesinde sinema oyuncusu Pelinsu Pir ile hayatını birleştiren Tülek'in son halini görenler ünlü ismi tanıyamadı.

İşte Cennet Mahallesi'nin Şipşak Rıza'sı Levent Tülek'in son hali...





