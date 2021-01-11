'Cennetten Gelen Gizemli Tatlar', anne ve kızının gelir kapısı oldu

Kuyucak'ın kırsal Kurtuluş Mahallesinde çiftçilik yapan evli, 2 çocuk annesi Semra Ünal, 6 yıl önce dilimleyip, kuruttuğu incirlerin cips gibi olduğu fark edip denemelere başladı. Ünal, dilimleyip, kuruttuğu incirlerden elde ettiği 'incir cipslerini' komşuları ve yakınlarına ikram etti. Olumlu dönüşler alan Ünal, incir cipsinin beğenilmesi üzerine üretimini yapıp satmaya karar verdi. Konuyu İstanbul Üniversitesi'nde Almanca İşletme öğrenimi gören kızı Gizem Ünal'a (25) açarak yardım isteyen Ünal, ardından da kızıyla birlikte 'Cennetten Gelen Gizemli Tatlar' adıyla hazırladıkları projeyle Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu.

Burhan CEYHAN - Murat GÜRKAN / KUYUCAK (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde yaşayan Semra Ünal (44), 6 yıl önce kızının da desteğiyle incirin cipsi üreterek başladığı işinde birçok meyve sebzeyi kurutarak Türkiye'nin çeşitli yerlerine gönderiyor. Ünal, üyesi olduğu İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin desteğiyle, ürettiği incir cipsi ve kurutulmuş cennet elmalarını ihraç etmeye hazırlanıyor.

Anne-kızın projesi birinci seçildi ve 30 bin lira hibe desteği aldı. Ardından Ünal ve kızı, bahçeden topladıkları incirleri evlerinin altındaki bir odada kesip, terasında kuruttu. İlk yıl 400 kilo incir cipsi üreten anne-kız, kilosunu o dönemde 25 liradan satışa sunduğu incir cipslerine ilginin büyük olması üzerine dışarıdan da incir alarak üretimi 7 tona kadar çıkardı.

Semra Ünal kızı Gizem Ünal ile incir cipsi başta olmak üzere Aydın'a özgü ürünleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'da düzenlenen bir toplantı da tanıttı. Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a incir cipsi ikramı da yaptı.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİYOR

Anne-kız, kendi geliştirdikleri yöntemlerle 'Trabzon hurması' olarak da bilinen cennet hurmasını da kurutarak ürünlerine ekledi. Zamanla bu ürünlere erik kurusu, incir sirkesi, erişte, zeytin, erişte, incir reçeli, patlıcan ve biber kurusu ve benzeri ürünleri ekleyerek çeşit sayısını 30'a kadar yükselten anne-kız, kargo ile Türkiye'nin 81 iline gönderiyor.