Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu... Naim Süleymanoğlu kimdir, hayatı nasıl geçti? Naim Süleymanoğlu neden öldü?

Dünya sporuna adını yazdırmış ve aldığı başarılarla tarihte yerini almış Naim Süleymanoğlu kendi ağırlığından üç katını kaldırabilen bir sporcu olarak anılmaya devam ediyor. Başarılarla dolu hayatını film yapılan Naim Süleymanoğlu'nun neden öldüğü merak ediliyor. Ünlü sporcunun kısa yaşamında henüz 15 yaşındayken dünya rekorunu kırdı. Naim Süleymanoğlu'nun hayatını araştıran hayranları, Naim Süleymanoğlu kaç yaşında vefat etti ve yaşamı nasıl geçti merak ediliyor. İşte Naim Süleymanoğlu'nun yaşamı...
23 Ocak 1967’de Bulgaristan’da dünyaya gelen Naim Süleymanoğlu, henüz daha küçük yaşlarda haltere başladı. 10 yaşında başladığı halterde 15 yaşında iken Brezilya’da yapılan dünya gençler halter şampiyonasında 52 kiloda yarıştı ve iki altın madalya ile evine döndü. Naim Süleymanoğlu 16 yaşında rekor kırarak yeniden şampiyon oldu. Naim Süleymanoğlu halter tarihinde en genç dünya rekortmeni ünvanını aldı.
1983 yılında Viyana’da yapılan turnuvada, 56 kiloda dünya rekorlarını sırası ile koparmada 130.5, silkmede 165 ve toplamda da 295 kilo olarak kırdı. Daha sonra bu rekorlarını yine kendisi kırdı. 1986 yılında dünya şampiyonasında 60 kilo kategorisinden katıldı ve toplamdaki rekorunu 335 kiloya çıkararak dünya şampiyonu oldu. 1988 Seul Olimpiyatları’da ise yine 60 kilo kategorisinde muhteşem rekorlar kırdı. (Toplam: 342,5 kg) Naim Süleymanoğlu’nun Seul’daki muhteşem başarısı ile Türkiye’ye olimpiyatlarda güreş dışında ilk altın madalya kazandıran sporcu oldu.
1984, 1985 ve 1986’da dünyada, yılın haltercisi seçildi. 1984 Los Angles Olimpiyatları’na, Bulgaristan’ın da Sovyetler Birliği’nin yanında boykota katılması nedeniyle katılamayan Süleymanoğlu, ülkesindeki baskılardan kurtulmak için, 1986 senesinde, Melbourne, Avustralya’da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası’nda bir süre ortadan kaybolan ve daha sonra 11 Aralık’ta ortaya çıktığında, Türk Büyükelçiliği’ne sığınarak, Türkiye’de yaşama, ve Türk Milli Takımı adına karşılaşmalara çıkma telebinde bulunan sporcu, talebinin kabul edilmesinin ardından, Naim Süleymanoğlu adını aldı.
1992 Barcelona Olimpiyatları’nda, rakiplerine karşı ezici üstünlük sağlayarak yurda altın madalyayla dönen Naim Süleymanoğlu, yine o sene Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından “Dünyanın En İyi Sporcusu” seçildi. 1993 Dünya Şampiyonasında, 3 altın madalya kazanmasının yanı sıra, 2 de dünya rekoru kıran halterci, 1994’te Bulgaristan’da yapılan, Avrupa Halter Şampiyonası’nda da sadece üç kaldırış yaparak üç dünya rekoru kırdı.
Çin’de yapılan dünya şampiyonasında sakatlığı devam ediyordu ve 3 altın madalya kazandı. Naim Süleymanoğlu, Uluslararası Halter Federasyonu’nun Aralık 2000’de Atina’da toplanan kongresinde asbaşkanlığa seçildi.
İlk dünya rekorunu kırdığında sadece 15 yaşındaydı.
1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada ‘yılın haltercisi’ seçildi.
1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları olmak üzere üç kez olimpiyat şampiyonu oldu.
8 Kez dünya şampiyonu oldu, 46 dünya rekoru kırdı.
Kendi kilosunun üç katından fazla kaldırarak, ‘efsane’ oldu.
Spor otoritelerine göre ‘tüm zamanların en iyi haltercisi.
1988 yılında Time dergisine kapak oldu.
60 kg’de koparmada 200 kg kaldırarak dünya rekoru kırdı.
1988 yılında Seul olimpiyatlarında 9 dünya 6 Olimpiyat rekoru kırarak büyük bir zafer kazanmıştır.
Türkiyeye Olimpiyatlarda güreş dışında ilk altın madalyasını kazandıran sporcudur.
1992 yılında Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından “Dünyanın En İyi Sporcusu” seçildi.
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