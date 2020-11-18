Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu... Naim Süleymanoğlu kimdir, hayatı nasıl geçti? Naim Süleymanoğlu neden öldü?

Dünya sporuna adını yazdırmış ve aldığı başarılarla tarihte yerini almış Naim Süleymanoğlu kendi ağırlığından üç katını kaldırabilen bir sporcu olarak anılmaya devam ediyor. Başarılarla dolu hayatını film yapılan Naim Süleymanoğlu'nun neden öldüğü merak ediliyor. Ünlü sporcunun kısa yaşamında henüz 15 yaşındayken dünya rekorunu kırdı. Naim Süleymanoğlu'nun hayatını araştıran hayranları, Naim Süleymanoğlu kaç yaşında vefat etti ve yaşamı nasıl geçti merak ediliyor. İşte Naim Süleymanoğlu'nun yaşamı...

NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?

23 Ocak 1967’de Bulgaristan’da dünyaya gelen Naim Süleymanoğlu, henüz daha küçük yaşlarda haltere başladı. 10 yaşında başladığı halterde 15 yaşında iken Brezilya’da yapılan dünya gençler halter şampiyonasında 52 kiloda yarıştı ve iki altın madalya ile evine döndü. Naim Süleymanoğlu 16 yaşında rekor kırarak yeniden şampiyon oldu. Naim Süleymanoğlu halter tarihinde en genç dünya rekortmeni ünvanını aldı.

1983 yılında Viyana’da yapılan turnuvada, 56 kiloda dünya rekorlarını sırası ile koparmada 130.5, silkmede 165 ve toplamda da 295 kilo olarak kırdı. Daha sonra bu rekorlarını yine kendisi kırdı. 1986 yılında dünya şampiyonasında 60 kilo kategorisinden katıldı ve toplamdaki rekorunu 335 kiloya çıkararak dünya şampiyonu oldu. 1988 Seul Olimpiyatları’da ise yine 60 kilo kategorisinde muhteşem rekorlar kırdı. (Toplam: 342,5 kg) Naim Süleymanoğlu’nun Seul’daki muhteşem başarısı ile Türkiye’ye olimpiyatlarda güreş dışında ilk altın madalya kazandıran sporcu oldu.