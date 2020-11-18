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  4. Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin konusu ne? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi oyuncuları kimler? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi nerede çekildi?

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin konusu ne? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi oyuncuları kimler? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi nerede çekildi?

Seray Üstün Seray Üstün
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

47 dünya rekoru, 3 olimpiyat altın madalyası, 6 Avrupa şampiyonluğu ile 7 tane Dünya Şampiyonluğu... Destansı bir spor kariyeri... İltica talebi ve Türkiye... Ve Naum Shalamanov’dan Naim Süleymanoğlu’na dönüşmesi... 22 Kasım 2019 tarihinde vizyona giren Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu usta oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Filme ilişkin soruların sayısı çoğaltıldı. Peki Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi konusu nedir?

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin konusu ne? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi oyuncuları kimler? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi nerede çekildi?

Halter sporunun Türkiye ve dünya standartlarında en başarılı ismi kabul edilen Naim Süleymanoğlu’nun hayatını konu alan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi vizyona girdiği dönemde büyük sükse yaratmayı başarmıştı. Ayla ve Müslüm filmleriyle adını duyuran Mustafa Uslu’nun yapımcılığındaki Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu oturdu. Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin senaryosu ise Barış Pirhasan’ın kaleminden çıktı.

Başrolünde Hayat Van Eck’in yer aldığı Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin oyuncu kadrosunda usta isimler boy gösterdi. Oyunculuk performanslarıyla alkış toplayan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu konusu ile de izleyicisini duygulandırmayı başardı. Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi nerede çekildi? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi detayları...

Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu... Naim Süleymanoğlu kimdir, hayatı nasıl geçti? Naim Süleymanoğlu neden öldü?Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu... Naim Süleymanoğlu kimdir, hayatı nasıl geçti? Naim Süleymanoğlu neden öldü?

CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU KONUSU

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Momçilgrad’ın Ptiçar köyünde doğan efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayatını konu alan filmde döneme ilişkin detaylarda veriliyor. Biyografi ve dram türündeki filmde Cep Herkülü lakabıyla bilinen Naim Süleymanoğlu’nun hayatının yanında Todor Jivkov liderliğindeki Bulgar Komünist Partisi iktidarı altında 1984 yılının sonunda uygulamaya konulan Bulgaristan Türklerinin isimlerinin devlet zoruyla Bulgar isimleriyle değiştirilmesi konu ediliyor. Resmi makamlarca "Diriliş Süreci" adı verilen Bulgarlaştırma kampanyasının sonuçları ve bu durumu dünyaya duyurmak için Naim'in Bulgaristan'ı terk etme girişimleri geniş yer tutuyor.

CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU OYUNCULARI

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Başrolünde Hayat Van Eck’in Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi oyuncu kadrosunda Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun, İsmail Hacıoğlu, Uğur Güneş, Renan Bilek, Barış Kıralioğlu ve Bülent Alkış yer aldı.

  • Hayat Van Eck - Naim Süleymanoğlu
  • Yetkin Dikinciler - Süleyman Süleymanoğlu
  • Selen Öztürk - Hatice Süleymanoğlu
  • Gürkan Uygun - Enver Türkileri
  • İsmail Hacıoğlu - Mehmet Tunç
  • Uğur Güneş - Cemal Tunalı
  • Renan Bilek - Remzi
  • Barış Kıralioğlu - Turgut Özal
  • Bülent Alkış - Atalay Göktuna

CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU NEREDE ÇEKİLDİ?

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Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin çekimleri Kırcali, Momçilgrad ve Sofya’da tamamlandı. Filmin bazı sahneleri ise Türkiye ve Azerbeycan’da yapıldı.

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