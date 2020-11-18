Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin konusu ne? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi oyuncuları kimler? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi nerede çekildi?

Halter sporunun Türkiye ve dünya standartlarında en başarılı ismi kabul edilen Naim Süleymanoğlu’nun hayatını konu alan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi vizyona girdiği dönemde büyük sükse yaratmayı başarmıştı. Ayla ve Müslüm filmleriyle adını duyuran Mustafa Uslu’nun yapımcılığındaki Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu oturdu. Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin senaryosu ise Barış Pirhasan’ın kaleminden çıktı.

Başrolünde Hayat Van Eck’in yer aldığı Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin oyuncu kadrosunda usta isimler boy gösterdi. Oyunculuk performanslarıyla alkış toplayan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu konusu ile de izleyicisini duygulandırmayı başardı. Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi nerede çekildi? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi detayları...

CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU KONUSU

Momçilgrad’ın Ptiçar köyünde doğan efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayatını konu alan filmde döneme ilişkin detaylarda veriliyor. Biyografi ve dram türündeki filmde Cep Herkülü lakabıyla bilinen Naim Süleymanoğlu’nun hayatının yanında Todor Jivkov liderliğindeki Bulgar Komünist Partisi iktidarı altında 1984 yılının sonunda uygulamaya konulan Bulgaristan Türklerinin isimlerinin devlet zoruyla Bulgar isimleriyle değiştirilmesi konu ediliyor. Resmi makamlarca "Diriliş Süreci" adı verilen Bulgarlaştırma kampanyasının sonuçları ve bu durumu dünyaya duyurmak için Naim'in Bulgaristan'ı terk etme girişimleri geniş yer tutuyor.