"Cep Herkülü" Naim Süleymanoğlu'nun ismi Edirne'de caddeye verildi

11 Temmuz'da Bulgaristan'da yapılacak genel seçimlere de değinen Öztrak, oy kullanma hakkı olan çifte vatandaşların seçimlerde mutlaka sandık başına gitmesi gerektiğini vurguladı.

Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye getirilmesini sağlayan dönemin başbakanı, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı rahmetle andığını belirten Öztrak, "Naim 1998'de olimpiyat şampiyonu olduğunda yendiği sadece rakipleri değildir. Dünyadaki tüm baskıcı rejimlerdir. Milletlerin erdemleri, azmi ve kararlılığı tarihe Naim gibi evlatlarıyla nakşolunmuştur. Naim Süleymanoğlu sadece bizim değil dünyanın da bir değeridir." diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, törende yaptığı konuşmada, Naim Süleymanoğlu'nun 1986'da Bulgaristan'daki baskıcı rejimden kaçarak ata topraklarına döndüğünü hatırlattı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de Süleymanoğlu'nun büyük bir kahraman olduğunu belirterek, "Süleymanoğlu'nu izlerken şunu hissediyordum. O bence halter kaldırmıyordu, insan hak ve özgürlükleri için barış için kardeşlik için dünyayı kaldırıyordu. Büyük bir mesaj veriyordu dünyaya Naim." dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Naim'in Bulgaristan'daki dönemin totaliter rejiminin baskılarına karşı koyarak Bulgaristan Türklerinin umudu olduğunu dile getirdi.

Konuşması sırasında duygulanan Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu ise her Türk gencinin "Cep Herkülü" gibi davası peşinde koşarak onu örnek alması gerektiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Naim Süleymanoğlu Caddesi'nin açılışı yapıldı.

Törene Bulgaristan'da Türklerin yoğun yaşadığı Kırcaali'nin Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Bulgaristan'dan gelen dernek temsilcileri ile üyeleri katıldı.

