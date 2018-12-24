Hazırsanız başlıyoruz!

Cep yakan fiyatlara inat evde kendi organik tereyağımızı yapıyoruz

Evinizde kavanoz içinde 15 dakikada organik tereyağı yapabilirsiniz. Üstelik maliyeti piyasadakilere göre daha uygun olacak hem de neyi nasıl yediğinizi bileceksiniz. Bir taşla iki kuş anlaşılan :)

Organik süt kullanmak önemli Güvenilir bir kaynağınız varsa sütü oradan temin edin. Kullanacağınız sütü kaynatın. Süt kaynamaya başladıkça üzerinde oluşan kaymak tabakasını toplamaya başlayın.

Topladığınız kaymağı cam kavanozda biriktirin Süt kaynadıkça çıkan kaymağı cam bir kavanozda biriktirin. Oldukça az bir miktarda kaymak elde edeceksiniz, bu yüzden süt miktarı önemli. Kavanozu buzdolabında saklayabilirsiniz. Her kaynatmada yeni elde ettiğiniz kaymağı kavanoza katın.

Şimdi tereyağını yapma aşamasındayız Biriktirdiğiniz kaymakların içine bir miktar sıcak su ilave edin. Kavanozun kapağını sıkı bir şekilde kapatın ve sallamaya başlayın. Tıpkı yayık gibi sallayarak kaymağı krema kıvamına getirin.

İkinci aşama; Krema kıvamına getirdiğiniz kaymağın içine birkaç adet buz ekleyin ve çalkalamaya devam edin. Bu esnada yağ kremadan ayrılmaya başlayacak ve sarımtırak toplar meydana gelecek.

Son aşama; Kavanozun içindekilerini derin bir kaba aktarın. Sarı topakları seçin ve elinizde sıkarak sularından tamamen arındırın. Sarı topakları başka bir kaba alın. Evet, tereyağınız hazır. Ancak birkaç saat boyunca buzdolabında dinlendirmeniz gerekiyor.

Farklı bir yöntem daha var; Siz de evinizde kızarmış ekmekler üzerine sürülen lezzetli tereyağı elde edebilirsiniz, hem de çok basit bir yöntemle. İşte evde 5 dakikada kavanoz içinde yapabileceğiniz tereyağının püf noktaları;

Kremayı mutfak robotuna koyun ve 10 dakika kadar çekin Mümkünse çiğ organik kaymak tercih edin. Önce koyu bir krem şantiye dönüşecek.

Tanecikli hale gelene kadar mutfak robotunda çekmeye devam edin Ardından tereyağı kremasını ve sütünü birbirinden ayırın. Sütü tereyağı kremasından süzün. Tereyağını mutfak robotu kabının kenarlarından sıyırıp temiz bir kaba koyun. Bir kevgire alın ve sütünü süzerek kremadan ayırın.