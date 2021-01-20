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Çerçioğlu, Toprak Dede’yi unutmadı

20.01.2021 16:48 | Son Güncelleme:
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Çerçioğlu, Toprak Dede’yi unutmadı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Türkiye’nin “Toprak Dede”si Hayrettin Karaca’yı ölümünün birinci yıldönümünde andı.Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca, ölümünün birinci yılında ülke genelinde anılırken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da “Toprak Dede”yi unutmadı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Türkiye’nin “Toprak Dede”si Hayrettin Karaca’yı ölümünün birinci yıldönümünde andı.
Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca, ölümünün birinci yılında ülke genelinde anılırken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da “Toprak Dede”yi unutmadı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Karaca’yı anan Çerçioğlu, paylaşımında “Hayatını toprağa, suya ve ağaçlara adayan, hepimizin Toprak Dede’si Hayrettin Karaca’yı vefatının yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.

Çerçioğlu, Toprak Dede’yi unutmadı

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