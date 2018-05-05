Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Ceren Hindistan'ın 2.5 yaşındaki kızı Arya'nın böbreğinde tümöre rastlanmıştı. Ünlü manken, kızının kemoterapi tedavisi sürecinde bir videosunu yayınladı.

Arya'nın saç traşı olurken videosunu paylaşan Hindistan, daha sonra instagram'ın hikaye bölümünden, "Hiçbir zaman kızımın özelinin basında çıkmasını istemedim. Karnındaki izi gördüğünde 'anneciğim cam çizdi' diyecektim. Kanserliyim psikolojisiyle yaşamasın diye bu konuda çok hassasken bir kısmını paylaştırdınız bana. Kendimizi ispatlamak zorunda bırakanlar utansın. Rabbim herkesin evledına sabır versin" ifadelerini kullandı.





