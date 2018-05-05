MAGAZİN

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.05.2018 10:13 | Son Güncelleme

Manken ve oyuncu Ceren Hindistan, 2.5 yaşındaki kızı Arya’nın kemoterapi öncesi saç tıraşı olurken bir görüntüsünü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Ceren Hindistan'ın 2.5 yaşındaki kızı Arya'nın böbreğinde tümöre rastlanmıştı. Ünlü manken, kızının kemoterapi tedavisi sürecinde bir videosunu yayınladı.

Arya'nın saç traşı olurken videosunu paylaşan Hindistan, daha sonra instagram'ın hikaye bölümünden, "Hiçbir zaman kızımın özelinin basında çıkmasını istemedim. Karnındaki izi gördüğünde 'anneciğim cam çizdi' diyecektim. Kanserliyim psikolojisiyle yaşamasın diye bu konuda çok hassasken bir kısmını paylaştırdınız bana. Kendimizi ispatlamak zorunda bırakanlar utansın. Rabbim herkesin evledına sabır versin" ifadelerini kullandı.

--11402715

Türk doktor Trump'ın kurmayı oldu!Türk doktor Trump'ın kurmayı oldu!
Kriz büyüyor! Bir ülke daha dahil olduKriz büyüyor! Bir ülke daha dahil oldu
İstanbullulara iş çıkışı sürprizİstanbullulara iş çıkışı sürpriz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ceren hindistan Arya

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Sezon finaline hazırlanan Arka Sokaklar'a 3 bomba transfer!

Sezon finaline hazırlanan Arka Sokaklar'a 3 bomba transfer!

'15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar!

'15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar!

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

Fetullah Gülen ile görüşen vekiller yeniden aday iddiası!

Fetullah Gülen ile görüşen vekiller yeniden aday iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sette yanan Muhammet Sinan Şenol’un fotoğrafı ortaya çıktı

Sette yanan Muhammet Sinan Şenol’un fotoğrafı ortaya çıktı

Tuğba Ekinci: Beni kimse taciz etmedi, tacize uğrayan kesin adama yüz vermiştir!

Tuğba Ekinci: Beni kimse taciz etmedi, tacize uğrayan kesin adama yüz vermiştir!

Alişan'ın kına gecesinde neler yaşandı?

Alişan'ın kına gecesinde neler yaşandı?

Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'dan olay pozlar

Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'dan olay pozlar

Deniz Seki'ye ilk tebrik Bayhan'dan

Deniz Seki'ye ilk tebrik Bayhan'dan

Beyaz Show'da Sarp Apak'tan doğacak çocuğuna ilk mesaj!

Beyaz Show'da Sarp Apak'tan doğacak çocuğuna ilk mesaj!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.