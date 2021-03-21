Ceren Yılmaz ağlayarak isyan etti! 'Erkekler tarafından tacize uğramak istemiyorum'

Zümrüdüanka dizi ile ekranların sevilen yüzü haline gelen Ceren Yılmaz, Instagram hesabında İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesi hakkında fikirlerini söyledi. Ceren Yılmaz açıklama yaparken gözyaşlarını tutamadı.

Ceren Yılmaz açıklamasında şunları söyledi: "Ben erkeklerin egemen olduğu bir toplumda yaşamak istemiyorum. Mobinge uğramak istemiyorum. Ben sokakta rahat yürümek istiyorum. Bir iş yerinde çalışırken erkekler tarafından sözlü, yazılı, fiziksel tacize uğramak istemiyorum. Yaşamıyoruz diyen varsa yalan söylediğini, bastırdığını düşünüyorum. Buna dur dememiz gerekiyor."



