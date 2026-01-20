'Ünvanı sahte ' denmişti! Esra Ezmeci diplomalarını canlı yayında tek tek gösterdi

Psikolog, yazar ve televizyon sunucusu Esra Ezmeci’nin ofis tabelasındaki “klinik psikolog” ünvanını yetkisiz kullandığı iddiaları gündeme geldi.

Ezmeci hakkında soruşturma başlatıldığı ve 10 ay hapis cezası alacağına dair iddialar ortaya atıldı. Ünlü isim Beyaz Tv'de sunduğu programda hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Ezmeci, diplomalarını canlı yayına çıkarıp tek tek gösterdi. Ünlü isim; 'Çıkan haberler tamamen yalandır, 2014 yılında uygulamalı psikoloji alanında Yüksek lisans yaptığım için üniversite tarafından ders içerikleri de onaylanarak klinik psikoloji yüksek lisans olarak denklik aldım. Ayrıca 2018 öncesi tüm mezunlar bu mağduriyeti yaşamaktadır. Davayı açan benim. Çünkü bizim okuduğumuz dönemde klinik psikoloji Yüksek lisansının adı uygulamalı psikoloji yüksek lisansıydı.

Klinik psikoloji Yüksek lisans alanında çıkan karardan önce bu yüksek lisansı uygulamalı olarak tamamladığımız için, bizler de klinik psikoloji yüksek lisans olarak denklik aldık ve bu konuda davalarımızı açtık, hakkımda bir tutuklama kararı yoktur, benim ve bazı psikolog arkadaşlarımızın açtığı davalar vardır. ' ifadelerini kullandı.